La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, anunció que será en el mes de marzo, dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer cuando inicien los foros para analizar la propuesta de la “castración química” contra agresores sexuales.

En entrevista, la legisladora declaró que se abrirán los foros por el tema de la violencia, no solo referente a las mujeres, sino también se incluye el tema de los niños, por ello se construirán mesas de trabajo para revisar los casos y la prevención.

La legisladora indicó que es necesario que se toque el tema de la “inhibición del lívido”, conocida como "castración química", referente al tipo de sanciones y que la sociedad opine.

La coordinadora de los diputados de Morena anunció que se llevarán los foros al interior del estado, para que se de la participación abierta de la ciudadanía en un tema que tiene muchas aristas, porque se tiene que hablar de derechos humanos, de la procuración adecuada de justicia para que al tener sanciones sean verdaderamente para personas a las que se les haya demostrado su culpabilidad.

Explicó que los trabajos arrancarán en torno al 8 de marzo, ya que es un mes donde se habla mucho de las mujeres.

Anunció también que viene la armonización de la Ley de Violencia Vicaria, además de otra reforma que tiene que ver con el tema del feminicidio.

García Chávez comentó que en el tema de la violencia vicaria no se ha armonizado con el marco federal, y el compromiso es trabajar en las leyes secundarias para que verdaderamente la ley sea operativa, ya que si no se tipifican los delitos, no se podrán aplicar las sanciones.

Sobre el cuidado de los inmuebles el sábado 8 de marzo, la legisladora reconoció que se blindarán los dos inmuebles para prevenir algunas acciones.

Aclaró que se espera que haya una libre manifestación de las mujeres durante la conmemoración.