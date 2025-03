El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó los registros de las candidaturas a las presidencias municipales de Ayotoxco, Chignahuapan, Venustiano Carranza, y Xiutetelco. A partir del 5 de marzo queda prohibida la difusión de la propaganda gubernamental tanto federal, estatal y municipal, salvo la que tenga que ver con salud, seguridad, y educación.

Durante la sesión especial los consejeros no vetaron a ninguno de los registrados por parte de los partidos políticos, de esta forma se tienen los registros de:

En Ayotoxco de Guerrero, Morena y Nueva Alianza postularán a Alicia Guerrero Hernández, mientras que el PT y PVEM a Javier Becerril Galicia.

A diferencia del 2024, el PAN, PRI, PRD y PSI no participarán en coalición ni en candidatura común por acuerdo de las dirigencias nacionales o estatales.

El PAN postulará a Pedro Báez Vargas, el PRI no tendrá candidato, mientras que MC no competirá porque no registró candidato en la elección pasada.

En Chignahuapan, Morena, Fuerza por México y Nueva Alianza registraron a Juan Rivera Trejo; Movimiento Ciudadano a Yasmin Medina Carrasco; el PRI a Mario Luis Olvera Cortés y PSI a Pedro Fernández Moreno.

En este municipio, ni el PT ni PVEM participarán debido a que no postularon candidaturas en el proceso electoral ordinario 2023-2024.

En Venustiano Carranza, el PAN y el PRI, registraron a Marco Antonio Valencia Ávila; Morena, PT, PVEM, FXM y Nueva Alianza a Ernesto García Rodríguez; Movimiento Ciudadano a Jessica Vargas Barona y PSI a Bryan Cruz Pérez.

En Xiutetelco, Morena, PT y Nueva Alianza postularán a Baltazar Narciso Baltazar; el PRI a Silvia Durán Altamirano; Movimiento Ciudadano a Germán Hilario Cano; PVEM a Julieta Valdez Gabriel; Fuerza por México a María Isabel Morelos y PSI a Carol Isbeyri Aguirre Bruno.

Del PRD se desconoce cuáles fueron los aspirantes que registro, a pesar de que tiene derecho a participar en los cuatro.

Arranca campaña y veda promocional

Los aspirantes podrán iniciar campaña este miércoles para concluir el próximo 19 de marzo y el domingo 23 acudirán a las urnas los habitantes de los cuatro municipios.

De acuerdo a los lineamientos legales, a partir del 5 de marzo no podrá haber promoción gubernamental referente a logros de gobierno, ni federal, estatal o municipal.

La entrega de programas sociales se mantiene, pero sin que haya promoción de los mismos hasta que pase el proceso electoral

Sólo se podrán difundir anuncios en materia de salud, protección civil, seguridad, educación o de tipo social.

Quiénes compiten

Serán 10 partidos los que competirán en los municipios de Ayotoxco de Guerrero, Chignahuapan, Venustiano Carranza y Xiutetelco en lo individual, coalición o candidatura común, Acción Nacional (PAN), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza Puebla (Panal), Fuerza por México Puebla (FxM), Pacto Social de Integración (PSI) y de la Revolución Democrática (PRD).