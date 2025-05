Durante una entrevista en el noticiario Informe 96 de Cadena IN, conducido por Enrique Núñez y Fernando Maldonado, la diputada Laura Artemisa García Chávez presentó los ejes centrales de una próxima iniciativa legislativa orientada a regular el uso de motocicletas en Puebla, como parte de una estrategia para mejorar la seguridad vial sin criminalizar a los usuarios.

La propuesta, que será presentada formalmente este jueves, plantea un esquema de emplacamiento obligatorio para motocicletas, así como la portación de casco y chaleco con la placa visible por parte de los conductores. “Primero, estamos hablando de un tema de seguridad. No es un tema recaudatorio”, aclaró la legisladora, aunque reconoció que la Secretaría de Finanzas deberá revisar la viabilidad operativa de los distintivos.

Uno de los principales argumentos de García Chávez es que la regulación busca proteger tanto a los motociclistas como al resto de los usuarios de la vía pública. “Debemos garantizar la seguridad de los propios usuarios de las motos, entendiendo que se ha vuelto una forma de movilizar a todas las familias”, señaló.

La diputada hizo énfasis en que la normativa no tendrá un enfoque prohibicionista. “Esta legislación no tiene que ver con un espíritu prohibicionista, sino de regulación. No es recaudatorio ni prohibitivo, pero quien lo quiera utilizar sí debe de apegarse a la normativa”, reiteró.

García Chávez también citó datos del gobernador Alejandro Armenta, quien alertó sobre el uso creciente de motocicletas en delitos, señalando que ocupan el segundo lugar como medio de transporte en homicidios con arma de fuego. Ante ello, la legisladora subrayó la urgencia de una estrategia que atienda esta realidad sin estigmatizar a quienes utilizan estos vehículos de forma legal y cotidiana.

Además, la diputada llamó a fortalecer la educación vial y la formación práctica para conductores de motocicletas, criticando la facilidad con la que muchas veces se accede a estos vehículos sin capacitación: “Ahora, a un niño le dan una moto. Esto incrementa los riesgos para todos los ciudadanos que estamos en las vías de comunicación”.

Finalmente, Laura Artemisa García expresó su disposición al diálogo abierto con diversos sectores, en particular con los motociclistas, para perfeccionar la iniciativa. “Estoy totalmente abierta a escucharlos. Me queda muy claro que siempre podemos mejorar lo que se está proponiendo”, concluyó.