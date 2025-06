“Nos mantendremos unidos. Esto apenas comienza (…) no se puede arreglar en días un abandono de muchos años”, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 25, Julio Alfredo García.

A una semana de la marcha del pasado 11 de junio, en la que más de 5 mil trabajadores del sector salud exigieron respeto a sus derechos laborales, informó sobre los primeros avances de las negociaciones con autoridades estatales y federales, incluyendo la instalación de una mesa de diálogo permanente y la destitución de la directora de operación de personal.

En conferencia transmitida en redes sociales, reconoció la masiva participación sindical y destacó que más de cinco mil trabajadores se manifestaron en una sola voz para defender lo que les toca por derecho.

Confirmó que como resultado de la marcha se entregó un pliego petitorio en la Secretaría de Gobernación, lo que derivó en una reunión con funcionarios estatales y federales, y una minuta de acuerdos firmada el mismo día.

Uno de los logros destacados fue la destitución inmediata de la cirujano dentista Merari Hernández Aguilar. “No vamos a permitir que regrese como asesora. Eso sería una burla a la petición legítima de destitución”, advirtió.

Entre las exigencias entregadas en el pliego petitorio se incluyen el abasto inmediato de medicamentos e insumos, mantenimiento a unidades médicas y ambulancias, plantillas completas de personal, respeto a las condiciones generales de trabajo, y cese al hostigamiento laboral.

También se solicitó la destitución del secretario de Salud, Carlos Pacheco Olivier, del director de Administración y Finanzas, Juan Fernando Carrasco, y del coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Jerónimo Lara.

El dirigente anunció que se mantendrá una mesa de trabajo semanal con el gobierno estatal, con participación del sindicato y enlaces del IMSS-Bienestar y de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, se acordó que no habrá represalias ni descuentos para los trabajadores que asistieron a la marcha, y que se justificarán oficialmente las inasistencias.

“Estamos pidiendo que se respete nuestra representación sindical. En algunas unidades los directivos olvidan que son sindicalizados y dejan de respetar a nuestros delegados”, reprochó.

Sobre la transición al modelo IMSS-Bienestar, García reiteró que no permitirán el traspaso de personal regularizado y formalizado sin garantías. “Mientras no exista certeza de que los derechos no serán vulnerados, no vamos a permitir su transferencia”.

Como parte del seguimiento, se acordó integrar mesas mixtas para temas como uniformes, recodificación de plazas, profesionalización de enfermeras, químicos y odontólogos, y elaboración de un documento que deslinde a los trabajadores del desabasto de insumos.