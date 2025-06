Al realizarse el primero de dos foros sobre Ciberseguridad por parte del Congreso del Estado, los ponentes coincidieron en que el artículo 480 del Código Penal que sanciona el ciberasedio con cárcel, debe derogarse o ser modificado, ya que es ambiguo y autoritario, además, pone en riesgo la libertad de expresión, no solo de periodistas, sino incluso de víctimas de la violencia vicaria.

Al menos diez ponentes de los más de treinta inscritos, en turnos de tres minutos para desarrollar el tema, criticaron la aprobación, el primero fue Luis Enrique Sánchez Díaz, quien indicó que el artículo es ambiguo y autoritario y advirtió que pudo haber sido un acto político.

Aclaró que el no va a pedir permiso para disentir, aunque es una pieza ambigua, peligrosa, que promueve la censura, va hacia el aislamiento democrático y coloca al estado como Juez penal, con una persecución con criterios subjetivos, por lo que la opción es derogarla.

Gabriela Rosas, activista en contra de la violencia vicaria, indicó que con la vaga tipificación quitan la herramienta de defensa a las mujeres, pues recordó que una madre podría ser acusada de ciberacoso por su agresor, tras denunciar la violencia, por lo que se dará el uso del artículo por los agresores con concepción machista y las víctimas tendrán que ir al amparo, por lo tanto, pidió reconsiderar el ciberasedio.

Jesús Páez San Martin indicó que hay varios vacíos y la reforma del 475 al 478 es confusa, no se habla de Policía Cibernetica y el 480 es violatorio a los derechos humanos, ante ello propuso legislar a fondo de la violencia sexual digital y que tomen las variantes.

Sara Gaspariano Sánchez, joven de 16 años, señaló que los jóvenes no saben cómo protegerse y precisó que no se necesitan más leyes, sino comenzar con educación digital en las aulas y en ciber seguridad.

Daniel Santín Barroeta, perito informático, recordó que Puebla es el lugar dos en ciberacoso y destacó que el terminó ciberasedio es incorrecto, porque está relacionado con la guerra informática, por lo tanto, la opción es trabajar en la ciber seguridad y proteger las bases de datos de los jóvenes.

Eduardo Valdés Día, advirtió que los menores no deberían tener redes sociales y se les estaría protegiendo, e hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para capacitar a los jóvenes.

Rodrigo Lazcano señaló que la ciber seguridad es necesaria, pero pidió legislar a favor de todos los ciudadanos, con el respeto a derechos Humanos, y señaló que es tiempo de hacer una reflexión.

Salomón Mina Treviño dijo que la ley de ciber seguridad no debe ser un garrote y que los funcionarios no quieran callar a quienes piensan distinto, y uno de los riesgos es que ya no se pueda opinar.

La justificación

Mientras Juan Carlos Pérez Vallejo, director general de Servicios Técnicos y Policía de la Policía Cibernética, destacó la importancia de tipificar delitos como fraude y espionaje digital, así como ciberasedio.

Detalló que todos los días en la Policía Cibernética se atienden conductas que hasta ahora no era posible tipificar “porque al no tener connotación sexual no nos era posible encuadrarlas, pero además no se constituían como ciberacoso, por eso es tan importante tener ya la figura en la legislación”.

Y citó como ejemplo que sólo en 2024 de enero a mayo, 736 personas se presentaron como afectadas por ciberacoso, sin embargo al analizar su narrativa, el 94.67% de los casos no correspondían a ese delito pero sí encuadran ahora en ciberasedio

En 2025, en el mismo lapso, abundó que se han presentado 910 personas para denunciar ciberacoso y ocurrió lo mismo al escuchar sus narrativas, pues el 93.84% corresponde al encuadre de ciberasedio.

“Insisto, de ahí la importancia de contar con el delito de ciberasedio”, puntualizó el representante de la Policía Cibernética.