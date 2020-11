Este 3 de noviembre, Estados Unidos celebra elecciones en donde se eligen 35 senadurías, la Cámara de Representantes, vicepresidente y presidente del país.

Es en Dixville Notch, municipio de New Hampshire, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, donde los colegios electorales aperturan después de la medianoche, ya dieron a conocer sus votos. Este año, los cinco habitantes apoyaron al candidato demócrata Joe Biden.

Results are in: 5 votes for Biden/Harris, 0 votes for Trump/Pence.