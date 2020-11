El diputado José Juan Espinosa Torres presentó este martes su licencia para separarse del cargo, fue a las 9.57 horas cuando ingresó el documento a la Secretaría General del Poder Legislativo. El legislador local habría causado un daño patrimonial por 100.6 millones de pesos cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula y finalmente la Auditoría Superior del Estado (ASE) procedió penalmente en su contra, por lo que se tiene una orden de captura por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior, fue confirmado por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, a quien le informaron de este tema durante la conferencia de prensa de este martes, “respecto a la eventual licencia que se ha dicho pedirá el diputado Espinosa Torres, no se más que lo que he leído en medios, presentar la licencia o no es una decisión del interesado”, dijo el mandatario local.

La semana pasada, la ASE a cargo de Francisco Romero Serrano confirmó que procedió en contra del legislador local por el daño patrimonial causado cuando fue alcalde de San Pedro, junto con esta denuncia también hay en puerta otras 21 investigaciones en contra de ex presidentes municipales.

Hemos presentado dos denuncias ante la @FiscaliaPuebla en contra del diputado @JoseJuanEsp, por presuntos delitos cometidos durante su gestión como presidente municipal de San Pedro Cholula... pic.twitter.com/sYydijUVMX — Auditoría Superior del Estado de Puebla (@AsePuebla) October 26, 2020

De esta forma, el Poder Legislativo tendrá que llamar a Rodolfo Huerta para que asuma la diputación local, pues es el suplente de Espinosa Torres, esto una vez que el documento de licencia ingrese de forma oficial.