El gobernador, Miguel Barbosa, se manifestó respetuoso sobre el Consejo Universitario; sin embargo, expuso que este órgano al interior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) está siendo utilizado.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano se refirió al desplegado que emitió el Consejo Universitario en medios de comunicación nacional. “Yo al Consejo Universitario lo respeto mucho, es una institución dentro de la universidad y tengo todo mi respeto para esa institución que se llama Consejo Universitario. Desafortunadamente esa institución tan digna como es el Consejo Universitario está siendo utilizada, no tengo más que argumentar que vean lo que ha ocurrido”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal se manifestó respetuoso de las instituciones y de los órganos autónomos de los poderes “respeto absoluto a los derechos humanos, no se ha ejercido ninguna presión contra nadie, en materia de investigación de delitos se respeta de manera escrupulosa el debido proceso, no hay ninguna persona detenida ilegalmente por las instancias en donde no se haya revisado el debido proceso”, dijo.

Y es que, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se inició investigación en la BUAP por presunta malversación de recursos púbicos; no obstante que hay procesos abiertos en contra de funcionarios de esta institución.