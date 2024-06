Con la temporada de Chile en Nogada, se logró el primer lugar en los premios “Lo Mejor de México" de la revista México Desconocido, en la categoría “Mejor Evento o Festival Gastronómico Contemporáneo”; mientras que la principal plataforma digital de planeación de viajes, Tripadvisor, galardonó a Puebla con la distinción “Best of the Best Destinations. Trending Destinations World", en su selección Choice Awards 2024.

Además, en este que es el principal encuentro de negocios del sector y que tuvo lugar del 10 al 12 de abril pasados en Acapulco, Guerrero, la revista “Aire Libre, Destino México”, otorgó a Zacatlán el premio como el “Mejor Pueblo Mágico”, lo que comprueba la vocación turística de la entidad y el reconocimiento de cada vez más expertos en esta materia.

Durante este evento, Puebla participó con una delegación de 52 representantes encabezada por la secretaria de Turismo, Marta Ornelas Guerrero, así como miembros y promotores de los 12 Pueblos Mágicos y municipios con vocación turística, como prestadores de servicios, organismos del sector, mezcaleros y artesanos.

En tres días y en un espacio que innovó al presentar un túnel inmersivo, que hacía experimentar una visita a Puebla, la secretaria Marta Ornelas y el equipo presentaron toda la oferta turística del estado: la belleza de sus Pueblos Mágicos y los productos de turismo de naturaleza; las rutas del mezcal, chile en nogada y café; la diversidad histórica, cultural y turística de municipios con gran atractivo, las facilidades, infraestructura y servicios de calidad para llevar a cabo Turismo de Reuniones, Médico, Inclusivo y de Romance.

Ante más de mil compradores de 43 países, se atendieron 771 citas de negocios en la que los prestadores de servicios pudieron presentar sus productos y servicios; mientras que, en coordinación con la secretaria de Cultura, la Asociación de Agencias de Viajes (AMAV) filial Puebla y Convenciones y Parques se realizó una presentación de destino Puebla, a fin de dar a conocer diversos temas como turismo cultural, Circuitos por los Pueblos Mágicos y recintos para el turismo de reuniones.