Formalmente las farmacéuticas Pfizer y BioNTech solicitaron a la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, la autorización para el uso de emergencia de la vacuna anticovid para niños de 5 a 11 años.

El anuncio de la solicitud fue realizado a través de la cuenta de Twitter de Pfizer.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx