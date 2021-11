El titular de la secretaría de salud en el estado, José Antonio Martínez García, alertó que para diciembre o enero se podría presentar una cuarta ola de Covid-19, y es que además de la enfermedad ya generado el fallecimiento de 16 mil 1 personas en Puebla, las bajas temperaturas podrían afectar a la gente.

El secretario de salud explicó que la cantidad de contagio sería menor en comparación con las anteriores olas de la pandemia, sin embargo, pidió que los ciudadanos no bajen la guardia y continúen con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas uso de gel antibacterial y lavado frecuente de manos.

Martínez García informó que al menos el 14% de la población de 18 años y más que no sé vacuno contra la Covid-19 porque no quisieron aplicarse la vacuna están en alto riesgo de contraer el virus.

"Sí en efecto la misma temporada invernal nos hace más propensos a todos a infecciones de vías respiratorias si tiene mucho que ver con la población que falta o que no se pudo vacunar o no se quiso vacunar estamos hablando que poblanas y poblanos alrededor del 14% según el Consejo Nacional de población de 18 años y más no se pudo vacunar o no quiso vacunarse y esto los pone en alto riesgo", dijo.

Martínez García alertó que se prevé un incremento en el número de personas hospitalizadas con la enfermedad, de los que actualmente están internados, pero estos números serían menores a los registrados en las olas de contagios anteriores.

"Será menor a la tercera ola pero si hay que estar preparados y con esta campaña que estamos acercando a todas las comunidades de difícil acceso y de muy alta marginación los acercamos a la vacuna vamos a estar en las localidades ya no en cabeceras municipales sino a las localidades para aplicar sus primeras dosis de todas las poblanas y poblanos que faltan", puntualizó.

El secretario de salud dijo que es muy importante que las personas se vacunen ya que la vacuna es importante para salvar la vida de las personas.

Más de 6 millones de vacunas se han aplicado en Puebla

Desde marzo que iniciaron las campañas de vacunación contra la covid en Puebla se han aplicado, 6 millones 117 mil 800 vacunas, pero 3 millones 836 mil 589 son primeras dosis, mientras que personas con el esquema completo son 2 millones 799 mil 4.

A partir de la próxima semana ya comienza la aplicación de vacunas para las personas de 12 a 17 años de edad que tienen comorbilidad con el objetivo de prevenirlos del virus, comentó el titular de la Secretaría de Salud.

De acuerdo a los reportes de la dependencia estatal, actualmente en Puebla suman 16 mil 1 casos de fallecimientos con más de 122 mil casos positivos desde marzo de 2020 a la fecha.