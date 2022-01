Laurie Ann Ximénez-Fyvie, directora del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, reveló que en México no se reporta el número de dosis de refuerzo que se han aplicado a la población.

Al participar en el webinar “La ola ómicron en México: ¿En dónde estamos, qué sabemos y para dónde vamos?“, la especialista indicó que pese a que este número se debería de reportar a nivel internacional, no se hace en el caso de México.

“En México, nuestro gobierno no se ha preocupado siquiera en reportarnos terceras dosis, es decir, no tenemos idea”, dijo.

Indicó que desconocer este número impide tener una idea sobre la cobertura de vacunación en el país.

“No se reporta a nivel internacional, no tenemos idea de si tenemos una cobertura basta, es decir, no sabemos cuántos profesionales de la salud, adultos mayores, personal educativo hay con terceras dosis, todos los países sí lo hacen pero no en México. No tenemos idea”, señaló.

La especialista hizo un llamado a la población a continuar con las medidas sanitarias para evitar la propagación de contagios de COVID-19, el virus más contagioso de la historia.

“No debemos olvidar que estamos ante el virus más contagioso que ha conocido la humanidad”, sentenció.

