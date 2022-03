El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la federalización de la salud a través del IMSS Bienestar tendrá un costo de 200 mil millones de pesos.

En la conferencia de prensa matutina, explicó que los recursos se utilizarán para rehabilitar hospitales, equipar centros de salud, contratar médicos, especialistas y enfermeras y los recursos serán suficientes porque hay ahorros y ya no hay corrupción.

“Para que tengan una idea, cuando se decidió comprar las vacunas se utilizaron 45 mil millones de pesos. Entonces yo calculo, en términos muy generales, que nos va a significar una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos el dejar el sistema de salud como lo estamos imaginando”, comentó.

López Obrador detalló que los estados que deseen sumarse a este plan nacional, enfocado a personas sin seguridad social, garantizarán el acceso gratuito a todas las medicinas, estudios y todo lo que tenga que ver con servicios de salud.

Los estados que se han suscrito formalmente a la federalización de su sistema de salud son Nayarit, Tlaxcala y Colima. Pero además se han levantado censos en 4 mil 747 unidades de salud en otras entidades como Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

Los componentes analizados con miras a invertir en su mejora son médicos, enfermería, participación comunitaria, recursos humanos, financieros, materiales, servicios generales, construcción y conservación, así como la situación jurídica de los inmuebles.

“Todo juntos estamos fortaleciendo el sistema de salud para población abierta, los que no tienen seguridad social, que son alrededor de la mitad de los mexicanos y la gente también más pobre, más necesitada”.

“Es rehabilitar hospitales, centros de salud, equiparlos, que no falten médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, que haya médico todo el tiempo en los centros de salud, que no sea sólo de lunes a viernes y que no se pueda uno enfermar en fin de semana. Que no falten medicamentos y que esta atención sea gratuita”, agregó.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, puso como ejemplo a Nayarit, donde ya se terminó el primer levantamiento de información y se logró saber que se necesita una inversión de mil 438 millones de pesos para que hospitales y centros de salud estén al 100 por ciento de su capacidad de operación.

“También hay que señalar el abasto de medicamentos, el cierre de 2021 se cerró con 78 por ciento de abasto, pero ya para el primer trimestre se tiene garantizado arriba del 96 por ciento y así se piensa mantener en el resto de los meses”, agregó.