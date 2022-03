El Hospital General de Cholula seguirá atendiendo a pacientes con Covid "hasta que se llegue a niveles estables de la pandemia, entonces regresará a la atención de la patología cotidiana", señaló el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García.

El funcionario estatal reconoció que debido a la pandemia de coronavirus hubo cirugías rezagadas y las consultas de día a día se vieron afectadas, pues toda la labor del personal por la salud se concentró en la atención de la Covid-19, sin embargo, ya se están normalizando la atención en consultas, incluso en fines de semana se realizan cirugías.

“Tenemos una gran labor para el diferimiento de cirugías que no se realizaron, atenciones hasta en fines de semana realizamos cirugías rezagadas. Si la tendencia de la Covid-19 continúa hacia la baja y entramos en una meseta estable, podemos desconvertir el de Cholula y atender la patología del día a día”, comentó.

A dos años de la pandemia, con las variantes de Ómicron y Delta, el funcionario estatal dijo que es posible que los contagios sean menores a diferencia de las cuatro olas de Covid-19 que se han atravesado, pero esto sería en poblaciones altamente pobladas, por ello es que convocó a la gente a que se siga cuidando.

No descartó que se registre una quinta ola de la pandemia, pero esto dependerá de “una nueva variante, es cuando lo podemos vislumbrar, pero lo que sí vamos a tener, teniendo ómicron y delta, tendremos ligeros incrementos limitados y no será como en la primera, segunda, tercera o cuarta ola, serán contagios menores por un lapso de tiempo limitado, pero serán repuntes en ciudades densamente pobladas, por eso la necesidad de seguirnos cuidando, pero no se descarta una quinta ola”.

El funcionario estatal convocó a que la gente acuda a las jornadas de vacunación contra la Covid-19 y de esta forma se protejan de la enfermedad.

Del 23 al 25 de marzo jornada de vacunación en la zona conurbada

En otro punto, Martínez García, informó que del 23 al 25 de marzo se realizará la jornada de vacunación contra la Covid-19 en municipios de la zona conurbada y en el Valle de Tehuacán.

El funcionario informó que se vacunarán a las personas de 18 años y más, así como personas rezagadas, por ello convocó a que la gente acuda a vacunarse, pues es importante para prevenir la enfermedad y salvar sus vidas.

Explicó que la siguiente jornada incluye a 48 municipios entre el Valle de Tehuacán y San Andrés, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Huejotzingo, San Salvador el Verde, Miahuatlán, Xalmimilulco, Tepango de López, Coxcatlán y Vicente Guerrero, por mencionar algunas demarcaciones.

Con respecto a la jornada de vacunación en Puebla capital, informó que se busca llegar a un total de 202 mil 472 vacunas, por lo que hasta el jueves por la noche se aplicaron 67 mil 32 dosis contra la Covid-19, es decir, el refuerzo para las personas de 18 años y rezagados.

Covid en Puebla

Con respecto a la pandemia de la Covid-19, suman 17 mil 67 defunciones en Puebla, dos acumuladas en las ultimas 24 horas, mientras que se han acumulado 248 mil 194 muestras procesadas de las que 155 mil 823 han sido casos positivos.

En las últimas horas se detectaron 63 nuevos casos de Covid-19, en tanto que suman 405 personas activas en 29 municipios, con un total de 103 pacientes hospitalizados y de ellos 15 requieren de ventilación mecánica asistida.

En la Red de Servicios de Salud del Estado se acumularon 31 pacientes hospitalizados, en el IMSS 22, en el ISSSTE 8, en el ISSSTEP 24 pacientes, en el Hospital universitario 6 pacientes y en el Hospital Militar Regional 4 pacientes, mientras que en los privados suman 8 pacientes.