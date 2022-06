Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que el país ya vive la quinta ola del coronavirus.

"Llegó la quinta ola de coronavirus al país y no es porque hayamos hecho nada mal, sino que las variantes han impulsado las distintas olas de la pandemia”, aseguró.

En un artículo publicado en la Gaceta UNAM, el especialista explicó que en todo el mundo se dan este tipo de casos, pues aunque existan las medidas sanitarias como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas, las variantes del Covid ocurrirán de forma inevitable.

El especialista, quien fue zar contra la influenza AH1N1 durante la pandemia de 2009, añadió que en el caso de México no habían entrado algunas subvariantes de ómicron, pero ahora se han presentado, sobre todo, en personas que no se vacunaron.

“Hay que recordar que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no tener enfermedad grave y no morir. Importante, seguirnos cuidando”, afirmó.

La UNAM también destacó que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó 8 mil 24 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento de 203 por ciento respecto al promedio diario de la última semana.

En cuanto a los decesos, también reportó 42 muertes en el último día, superando el promedio de 20 por día.

Cifras oficiales señalan que el acumulado hasta el momento es de 5 millones 707 mil 427 contagios desde el primer caso en febrero de 2020, y 325 mil 42 muertes desde el primer deceso el 19 de marzo de 2020.

Los estados en los que hay más casos activos de coronavirus son Baja California Sur, Sinaloa, y Ciudad de México, seguidos de Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.