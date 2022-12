El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está a la vanguardia en el sector salud con una política con enfoque centrado en la persona, aseguró la titular de la Unidad de Derechos Humanos, Marcela Velázquez Bolio.

“Somos una institución líder no solo en salud, sino en muchas otras materias y tenemos la capacidad de marcar las directrices hacia otras instituciones, ya sea hacia nuestra institución rectora, que es la Secretaría de Salud, organismos autónomos y otras instituciones”, dijo en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos.

Destacó que es necesario entender que persona tiene una historia, una circunstancia, “y sí, es cierto que tenemos muchísimas personas derechohabientes y usuarias, 80 millones entre derechohabientes, usuarias e IMSS-Bienestar, pero cada una de esas personas importa”.

Señaló que este enfoque lleva al Instituto a colaborar con otras instituciones, organizaciones civiles e internacionales para que el personal sea parte de la visión en materia de derechos humanos y cómo se ejerce también el derecho a la salud y a la seguridad social, hacia adentro y afuera del IMSS.

“¿Qué es lo que queremos? Un enfoque preventivo, no reactivo. Tenemos que ser más proactivas y proactivos, no es una recepción de quejas, lo que no queremos es llegar a las quejas, es que se eviten estas quejas”, aseveró.

Indicó que entre los grupos vulnerables con los que se trabaja y ya se realizaron varios diagnósticos es personas que viven con VIH, la comunidad LBGT+, personas con discapacidad, personas mayores, niñas y niños pacientes oncológicos, y mujeres embarazadas.

Velázquez Bolio dijo que entre las metas de la recién creada Unidad de Derechos Humanos, está contar con una certificación en derechos humanos y perspectiva de género para todo el Instituto y empezar a capacitar a los más de 500 mil trabajadores del IMSS; además, empoderar a la derechohabiencia en cuáles son sus derechos.

Resaltó que, para ello, el Seguro Social ha firmado convenios con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ONU mujeres, y con organizaciones como HeForShe; próximamente, se firmará uno con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para contar con personas traductoras.

“Estamos yendo un paso más allá, estamos colaborando activamente con las organizaciones, con las instituciones, con muchísimas organizaciones de la sociedad civil, más de 150, para que trabajemos juntas y juntos”, subrayó.

A fin de promover esta visión en derechos humanos, la Unidad realiza un ciclo de actividades del 25 de noviembre al 10 de diciembre, en el que bajo el lema #HablarEsElPrimerPaso se han realizado coloquios, conversatorios y conferencias sobre temas como eliminación de la violencia contra la mujer, trabajo del hogar, accesibilidad digital y concubinato para parejas del mismo sexo.

“La importancia de este mensaje es que primero tenemos que conocer y escucharnos. Antes de elaborar cualquier acción, por eso la política tiene un orden, el orden de esta política es primero conozcamos qué está pasando. Lo primero que estamos haciendo es escucharnos, conocer, contar con información necesaria, por eso, hablar es el primer paso. Una vez que contemos con esta información continuaremos con todas las acciones que ya estamos elaborando”, dijo Velázquez Bolio.

Respecto al Día Mundial de los Derechos Humanos del próximo 10 de diciembre, destacó que esta efeméride reúne todas las demás que se realizan en el año, y es producto de años de lucha de personas desde el servicio público, sociedad civil, activismo y ciudadanía.