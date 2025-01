Fue confirmado el primer caso y deceso de una persona contagiada en Puebla del Metapneumovirus Humano (HMPV), sin embargo no hay que estar alarmados, afirmó el secretario de Salud estatal, Carlos Alberto Olivier Pacheco.

El funcionario estatal, señaló que no es un nuevo virus, por lo que no hay que estar alarmados, ya que no hay ninguna emergencia sanitaria, solo alerta internacional.

Detalló que el primer caso se trata de un paciente en el hospital de Cholula de 53 años, quien tiene diversos padecimientos como la obesidad.

Indicó que el virus es estacional, el que se presenta a finales de invierno e inicio de la primavera, dijo el titular de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, hizo las recomendaciones de autoprotección, como el estornudo de etiqueta, lavar las manos de manera frecuente, usar ropa adecuada y evitar cambios bruscos de temperatura, así como vacunarse.

Posteriormente a la conferencia de prensa mañanera encabezada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, fuentes de la dependencia informó que el único caso falleció durante el pasado fin de semana.

El paciente tenía diversos problemas de salud como obesidad, que se encontraba internado en Hospital General de Cholula, adherido al sistema IMSS-Bienestar.

La semana pasada, el gobierno federal informó de la situación del Metapneumovirus Humano (HMPV), el cual se ha expandido por China desde hace varios meses y ha ocasionado saturaciones en hospitales de ese país.

El virus se detectó desde junio del 2024 y produce síntomas similares a la gripa, afirmando que tiene pocas probabilidades de provocar la muerte.

Hasta el 10 de enero se han confirmado 150 casos en Sinaloa; dos en Nuevo León y Guerrero; uno en Chihuahua y uno sospechoso en Tamaulipas.

Pese al incremento de los casos detectados, las autoridades sanitarias han indicado que el metapneumovirus no representa un riesgo significativo para la población en general. Sin embargo, se recomienda mantener medidas preventivas, especialmente durante la temporada invernal, para reducir la propagación de este y otros virus respiratorios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el HMPV no es un virus nuevo, fue descubierto en Países Bajos en 2001, y su aparición es común durante los meses de invierno y primavera.