Luego de confirmarse la muerte de un paciente en Puebla por Metapneumovirus Humano (HMPV), el secretario de Salud federal, David Kershenobich, afirmó no hay motivo para emitir alerta en México.

El fallecimiento se registró en el hospital general de Cholula, de una persona con obesidad de 53 años de edad..

El funcionario aseveró que aunque no hay vacunas ni medicamentos específicos para su combate, no hay motivo para emitir una alerta al ser un virus habitual o estacional.

Durante la “Mañanera del pueblo”, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que el padecimiento, similar a la gripe, y que ha causado un brote en China, es “un virus habitual” en esta época del año.

Aseveró que sistema de vigilancia epidemiológica está activo, por lo que se pueden detectar los casos.

“En este enfermo en particular de Puebla se sospecha que pudo tener el virus y Epidemiología, en su caso, lo ratificaría, pero aunque ratifique, no hay motivo para emitir una alerta ni para que haya alarma entre la población”, recalcó a pregunta expresa.

Se infirmó en Puebla que la persona que murió padecía síndrome metabólico, obesidad grado 2, hipercolesterolemia, hiperuricemia y un probable caso de apnea obstructiva del sueño.

Sin embargo el funcionario federal dijo que el reporte señalaba que no tenúa ninguna comorbilidad, “pero tenemos que ver el caso en particular. No hay motivo de emitir una alerta ni alarma para la población”, insistió.

El lunes pasado, el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco confirmó el caso en Puebla y coincidió que el HMPV no es un virus nuevo y su incremento es común a finales de la temporada invernal y principios de primavera, por lo que no representa un riesgo de pandemia.

El virus se detectó desde junio del 2024 y produce síntomas similares a la gripa, afirmando que tiene pocas probabilidades de provocar la muerte.

Hasta el 10 de enero se han confirmado 150 casos en Sinaloa; dos en Nuevo León y Guerrero; uno en Chihuahua y uno sospechoso en Tamaulipas.

Pese al incremento de los casos detectados, las autoridades sanitarias han indicado que el metapneumovirus no representa un riesgo significativo para la población en general. Sin embargo, se recomienda mantener medidas preventivas, especialmente durante la temporada invernal, para reducir la propagación de este y otros virus respiratorios.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el HMPV no es un virus nuevo, fue descubierto en Países Bajos en 2001, y su aparición es común durante los meses de invierno y primavera.