La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos y la empresa privada SpaceX pusieron en órbita con éxito la misión Crew-3 el miércoles por la noche, luego de demoras debido a las condiciones climáticas desfavorables y la condición médica de uno de los miembros de la tripulación, según la NASA.

La nave espacial Crew Dragon Endurance de SpaceX se ha separado con éxito de la segunda etapa del cohete Falcon 9 y ahora está volando por su cuenta, según un comunicado de la NASA.

Dragon and the Crew-3 astronauts approaching the @space_station pic.twitter.com/CG5FUmbgIa