La NASA reportó el éxito de la prueba de redirección de doble asteroide (DART por sus siglas en inglés), la cual logró impactar una nave espacial contra el asteroide Dimorphos.

DART, que alcanzó su objetivo a una velocidad de 6.6 kilómetros por segundo, fue la primera misión en el mundo en poner a prueba una tecnología para defender a la Tierra ante posibles peligros de asteroides o cometas, con el fin de alterar su órbita.

El pasado 12 de septiembre la NASA reveló las primeras imágenes de la misión DART: una serie de 243 imágenes tomadas por la Cámara de reconocimiento y asteroides Didymos, en las que se observa la luz del asteroide Didymos y su luna en órbita Dimorphos.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD