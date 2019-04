Maldito dinero...

La Franja no pudo con Morelia y los Lobos BUAP derrotaron por la mínima diferencia a unas alicaídas Chivas de Guadalajara.

Después de los resultados obtenidos por los equipos poblanos en la última jornada donde La Franja no pudo con Morelia y los Lobos BUAP derrotaron por la mínima diferencia a una alicaídas Chivas de Guadalajara, nos venimos a enterar de varias situaciones que rodearon a las escuadras durante la última semana donde el dinero sigue siendo un factor determinante para el buen accionar de los mismos.

Puebla

Resulta que después de la victoria de la semana pasada frente a Lobos y con la posibilidad real de meterse a La Liguilla, los jugadores camoteros esperaban con gusto el pago de las primas ofrecidas por la directiva.

Todo marchaba bien hasta que los días pasaron y las primas no llegaban, contactaron a la directiva para saber qué estaba sucediendo, pues ya se habían logrado tres victorias frente a Gallos, Pumas y Lobos.

La directiva no dijo que no pagaría, pero le fueron dando largas al asunto y llegó el viernes, día del partido frente a Morelia y el recurso no llegó.

Bien harían los directivos en saber lo importante que significa para los jugadores el hecho de que se les cumpla el tema de las primas en tiempo y forma, y más, cuando está en juego una posible calificación, el pequeño detalle de pagar a tiempo puede ser la pequeña pero gran diferencia entre clasificar o no.

Por su parte, El Chelís trató de motivar al equipo con sus propios medios pero al final sólo alcanzó para lograr un empate que, combinado con la victoria de Xolos frente al América, compromete la clasificación del equipo camotero.

Las posibilidades siguen intactas y latentes, pero como diría el clásico: “pero qué necesidad” de quedar mal y arriesgar lo que está en juego a solo cuatro jornadas del final del torneo.

Se viene el cuarto partido de La Franja en la Angelópolis ahora frente al poderoso León que logró su décima victoria de manera consecutiva en el torneo y se presenta como un gran reto para la escuadra de Chelís, pues por un lado se podría derrotar al superlíder del torneo y por otro mantener vivas las posibilidades de meterse a La Liguilla, sin embargo, una derrota podría ser catastrófica en las aspiraciones de meterse en los primeros ocho.

Lobos BUAP

En el seno universitario también hubo jaloneo, pues resulta que una vez logrado la salvación matemática el equipo se disponía a recibir el premio económico acordado, sin embargo, una mente brillante se cruzó en el camino y les propuso dos escenarios:

1) Jugarse el doble o nada en el partido contra Puebla.

2) Cobrar el premio sólo si se metían a la liguilla.

Esta situación causó una gran molestia al interior del plantel y ya vimos la desastrosa actuación frente a La Franja donde terminaron goleados al son de cuatro goles por cero.

Como sea, Palencia logró recuperar al equipo y a decir verdad lograron una victoria de oro frente Chivas lo cual los pone aún con posibilidades de pelear por un boleto a la liguilla y sumar lo más posible de aquí al final del torneo con el objetivo de no estar tan presionados el próximo torneo.

Por otro lado un pajarito bien informado me dijo que la declaración del Sr. Mendivil en la que aseguró que el equipo se mantendrá en Puebla al menos un año más, no fue otra cosa más que salir del paso y no tener a la prensa encima, pero que su verdadera intención es deshacerse del equipo una vez terminado el torneo pues el gasto que esto genera no lo tenía contemplado.

Veremos en qué acaba esta trama y si el actual dueño de Lobos BUAP cumple su palabra o termina como todo un mentiroso.

Eso solo el tiempo lo dirá.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Seguimos en línea.

Hasta la próxima.