Desde el mes de junio del 2016 la Fiscalía General del Estado (FGE), recibió una denuncia de carácter penal, donde se indica que en la Clínica de Especialidades México Quirúrgicas de la 15 Sur 505, se habrían practicado 11 abortos clandestinos, 7 de estos ya probados en investigaciones, entre estos el de Paola Donagi, quien a los 14 años fue inducida a un aborto.

Desde esa fecha la FGE, primero a través de la Mesa 2 de la Dirección de Investigación Especializada, de la Mesa 2 Especializada del Sistema Tradicional y después en la Especializada en Delitos Sexuales, han tenido para investigación el expediente 071/2016/Norte, y pese a que ya debería haber quedado debidamente integrada, hasta el momento el caso permanece congelado y los responsables no han sido llamados ante la justicia.

Uno de los directamente implicados José Miguel G. M. doctor de la clínica en cuestión, quien encabeza la denuncia por el delito de aborto, ha salido, hasta el momento, bien librado de la acusación que pesa en su contra.

Uno de los motivos que fantasiosamente esgrime la FGE, es que "no hay cuerpo del delito", es decir, que no hay feto para que se compruebe que este personaje si perpetró un delito de aborto.

El tema del y de los abortos que pudo haber en la clínica de Especialidades ha sido tratado por organizaciones en contra del aborto, en el Congreso del Estado, quienes han demandado que la FGE de celeridad en el caso de Paola Donagi, que a sus 14 años fue sometida a un aborto clandestino.

De hecho, de las muchas manifestaciones de grupos en contra del aborto, realizadas frente a la FGE, sólo consiguieron que el expediente de Paola pasara de una agencia especializada a la de delitos sexuales, sólo para seguir dilatado la consignación del expediente.

La Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla es en estos momentos es blanco de una investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Delegación Norte del Ministerio Público, porque en este lugar pudieron haberse practicado al menos 11 abortos clandestinos, lo cual constituye un delito del fuero común.

Uno de los doctores que estarían implicados es José Miguel González Moreno, pero habría otros más, como el mismo personal que ha asistido ‎a este galeno y otros más.

La Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla se ubica en 15 Sur 505, del centro de la ciudad, su especialidad es la atención ginecológica.

Todo parece indicar que es por la noche cuando las actividades ilícitas inician, aprovechándose de que en ese momento no hay personal administrativo, visitas y personal médico, sólo el necesario para la práctica de un aborto.

Lo anterior se lo comento por la denuncia presentada con el número de Averiguación Previa 071/2016/NORTE, por Raúl Ortiz Vega, quien es el encargado de la administración de la clínica, en contra del doctor José Miguel González Moreno.

La denuncia viene presentada por medio de un escrito:

"Al comenzar el cierre de actividades contables del año 2015 a finales del mes de noviembre del mismo año, inicie una revisión minuciosa de las cuentas del hospital y me pude percatar que el doctor José Miguel González Moreno, tenía varias cuentas sin pagar, de los pacientes que atiende, pedí los expedientes de dichas cuentas para verificar que estuviese en lo correcto y percaté que la información de los formatos otorgados por la autoridad de salud para autorizar y validar una intervención quirúrgica esta "incompleta", además de los medicamentos que utilizó son usados para realizar un aborto provocado, información que corroboré con el doctor Wilebaldo Montiel Ramírez, por ser perito en la materia.

"Esta circunstancia me llevó a realizar una investigación detallada de todos los expedientes provenientes de los pacientes del doctor José Miguel González Moreno, junto con mi equipo de trabajo, como con el personal de la clínica, toda vez que no he concluido con la investigación debido a que existe un gran desorden que me impide aportar las documentales necesarias en este momento, únicamente puedo adelantar un expediente incompleto de la paciente Z.M.R.‎"