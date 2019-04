Re-ordenando el re-ordenamiento comercial angelopolitano

1.- El representante del grupúsculo inconforme con los avances del re-ordenamiento comercial capitalino, ¿a quiénes y a cuántos representa hablando en $$$ invertido, incluyendo plantas de empleo generadas con IMSS?

2.- Al de la cámara iguales preguntas debe hacérsele para mensurar sus reclamos. Las respuestas se logran en minutos en sus oficinas, ordenando al personal que imprima datos existentes en la inteligencia de sus computadoras.

3.- Con esos datos, emplazan a las comisiones de comercio, industria, turismo, salud, gobernación y obras públicas, existentes en el ayuntamiento, para que en Cabildo Público demanden las acciones de autoridad necesarias para proteger sus caudales creadores de empleo con IMSS.

4.- Los encuentros no tienen nada extraordinario, lo aprendí en Costa Rica, donde en casa de vidrio, con público respetuoso, durante horas, demandantes y autoridades responsables desencontradas, resuelven los problemas comerciales al nivel más alto.

5.- Dejarle al [email protected] de la gobernación, el paquete del re-ordenamiento comercial capitalino, es fantasioso y presuntuoso, lo haya diseñado quien haya sido, pues en el deben intervenir los “economistas” para ilustrar los mecanismos de inversión actuales en las 60 ciudades más grandes de México, anotando que por cada hiper mercado se aniquilan casi 500 pequeños comercios establecidos en no más de 5 años.

6.- La voz sociológica urbana en Puebla es fuerte, contundente, pero no se le llama ni a tirios y troyanos, (ni a los académicos de la BUAP, ni a sus alumnos, ni tampoco a los de Educación Privada), actuando los interesados sean propietarios o autoridades, en forma despreocupada o nacida de su ignorancia social, al no convocar mediante voces de auxilio también a los antropólogos urbanos, unos con otros, explicarán en cabildo los mecanismos conductuales de oferta, compra, y venta de insumos para mercados potenciales o nichos de mercado aún existentes mientras no los aniquile la concentración monopólica.

7.- Ahí nacerán las responsabilidades de las comisiones formadas por regidores abrumadores en número morenista, capaces de transformar a la Puebla capitalina en una urbe mestizada donde vive el Hombre cósmico (leer a José Vasconcelos).

8.- Mientras exista terquedad de la alcaldesa, de la cual, a menos de medio año, le han pedido su defenestración, por no delegar funciones a comisiones (por cierto muy bien pagadas), así como la exigencia patronal muy de hace 20-30 años para acabar con el ambulantaje, seguiremos viendo escenarios de moros vs cristianos por lustros, mientras desaparecemos, o bien tendremos que aportar soluciones vistas en otros mundos esperando que cuadren aunque no a todos.

9.- Cuando vea la convocatoria para ordenar ¿el cómo ofertan, el cómo vender, el cómo comprar, lo necesario de nuestra vida diaria? Especificando días con horarios, señalando geografías para hiper mercados, mercados, comercio ambulante, fijo o semi fijo provisionales, aprenderé que los de MORENA ahora dueños del mundo político-partidario-electoral, tienen además de oportunidad de cambiar al México. Inteligencia con humildad, o bien perderán en pinches 36 meses, lo conseguido en una vida de lucha honesta y patriota de AMLO.

NUESTRA CASA

Solo 2 universidades publicitan sus acciones educativas: La BUAP y la UDLAP y las otras ¿Por qué no lo hacen? Poseen área de prensa y $$$.