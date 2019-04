Legistas obstaculizan consignación contra espantacigüeñas

Desde hace dos años, la Fiscalía se ha negado a realizar los peritajes pese a que existen indicios de que en esa clínica se practicaron al menos 7 abortos clandestinos.

Le comento sobre el caso del aborto inducido que le fue practicado a Paola Donagi, cuando tenia 14 años de edad y por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE), tiene iniciada una Averiguación Previa, de las antiguas, contra el doctor José Miguel G. M, misma que tiene más de dos años estancada, aunque ya existe por lo menos un motivo.

Y es que médicos legistas del Instituto de Ciencias Forenses, de la FGE, han obstaculizado los peritajes del caso de la menor de 14 años, a quien en la Clínica de Especialidades México Quirúrgicas, fue obligada a abortar.

Y le comento que al respecto de este caso, que se encuentra radicado en el expediente 071/2016/NORTE, uno de los problemas principales que tiene para no ser judicializada, es que faltan peritajes.

Y que extraño que estos peritajes existe el de la inspección ocular, donde fueron hallados indicios, en las bitácoras del doctor José Miguel G.M, que indican que si tuvo injerencia en lo ocurrido a la menor de edad.

De hecho el caso de Paola Donagi, no es el único de aborto clandestino que se practicó en la clínica en cuestión, existen por lo menos otros 7 que estarían siendo confirmados en las investigaciones que realiza la FGE.

De hecho le comento que estos médicos legistas que no han querido, no tienen tiempo o no les importa, podían tener asuntos "personales", con casos de aborto.

Quienes comentan lo que aquí le digo no descartan que en sus clínicas particulares estén implicados en los mismos negocios o tengan algún conocido.

De hecho le comento que se antoja extraño que la FGE, pese a tener en investigación el expediente, desde el mes de junio del 2016, no le haya dado el trámite correspondiente.

A fin de cuentas se trata de una denuncia contra un médico y una clínica que de manera clandestina practicaron 11 abortos, de los cuales 7 están en investigación directa.

Dentro de estos casos se encuentra el de una niña de 14 años, que en estos momentos debe tener 16, que fue inducida a que le practicaran un aborto.

¿No sería mejor dar el siguiente paso jurídico y dejar que el caso se resuelva conforme a derecho?

