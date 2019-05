Impunidad médica

Esta columna ha seguido desde el mes de junio del 2016, la denuncia presentada en contra de un doctor por utilizar por haber realizado prácticas de aborto clandestinas en la Clínica De Especialidades Médico Quirúrgicas.

Un médico legista y un Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), se estarían confabulado para evitar que una Averiguación Previa, iniciada en contra del doctor José Miguel G. M, de la clínica de Especialidades Medico Quirúrgicas de Puebla, sea consignado a un Juzgado de lo Penal, luego de que este ha sido acusado de haber practicado por lo menos 7 abortos clandestinos, entre estos el de una mejor de 14 años de edad.

Esta columna ha seguido desde el mes de junio del 2016, la denuncia presentada en contra del galeno por utilizar la clínica, que se ubica en la 15 Sur 505, por haber realizado prácticas de aborto clandestinas.

Desde esa fecha hemos comentado del avance de las investigaciones del caso y de acuerdo al expediente AP/071/2016/NORTE, que todavía es de las antiguas averiguaciones, sólo faltan una diligencia para que se dé por concluida la investigación, pero esa diligencia está estancada desde el 9 de mayo del 2017.

Esta diligencia es la inspección ocular realizada por el Fiscal Juan Carlos López Xicoténcatl y el médico forense Ignacio Salinas Barranco, en el interior de la clínica, donde habrían sido hallados documentos que confirman que en esa clínica se realizaron 7 abortos clandestinos, entre estos el de una menor de 14 años de edad.

Sin embargo, el expediente 71/2016/NORTE/DMZN/M-IV/DGIEST-M-DOS-AIE, no ha sido consignado a una autoridad penal, como debe ocurrir por tratarse de un caso antiguo, porque según el médico Salinas Barranco, no hay prueba incriminatoria, como placentas, sangre, etc.

Quienes siguen de cerca el caso deducen que el médico legista retiene el expediente por querer beneficiar al médico acusado, ya que con el sólo hecho de haber encontrado documentos que demuestran que en la Clínica si se atendieron a 7 pacientes por aborto, estaría probado el delito y que sería inverosímil que hallaran otro tipo de pruebas que se destruyen instantes después de realizarse un legrado.

Dentro del intento de salvar al médico de la prisión, se encontraría el médico legista Dolores Ramírez Jiménez, quien de alguna forma ha intervenido con el Forense para evitar que ese expediente siga su curso legal.

Y el tiempo sigue su paso.

Por cierto.

¿Qué dirá el Fiscal Bernal al respecto?