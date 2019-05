En dos minutos se acabó el sueño de la reconversión para quienes vieron en el partido que domina la escena la oportunidad de regresar a los cargos públicos, sus presupuestos y el ‘nego’.

No habían pasado 48 horas de que en diversos actos de campaña de fin de semana el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta se hizo acompañar de personajes que en el pasado mantuvieron una postura hostil hacía su primera candidatura, o de plano, se prestaron para la guerra sucia cuando vino el balde de agua fría.

En la lista de quienes aparecieron de manera súbita en actos de campaña, estaban Gerardo Islas Maldonado, el diputado local que abandonó al grupo del extinto Rafael Moreno Valle; el ex candidato al gobierno de Puebla por el PRI, Javier López Zavala; y otros personajes como Leobardo Soto Martínez de la Confederación de Trabajadores de México.

Los dos últimos en vías de ser expulsados por el Partido Revolucionario Institucional por sus evidentes apoyos al candidato de Juntos Haremos Historia y no al abanderado del PRI, Alberto Jiménez Merino que va a contra corriente en esta contienda extraordinaria.

“En mi campaña han participado mujeres y hombres de todos los partidos políticos, no sólo de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional); no sólo del PT (Partido de los Trabajadores); no sólo del Verde, también del PRI (Partido Revolucionario Institucional); también del PAN (Partido Acción Nacional); también del PRD (Partido de la Revolución Democrática); Morena tiene que comportarse a la altura de la circunstancia...”.