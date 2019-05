Carlos Manuel Meza Viveros, el expulsado

El priista que está a un paso de ser expulsado, alcanzó dimensión nacional en sus intervenciones como co-litigante de un cuerpo nacionalista encabezado por AMLO.

1.- Alguien del CEN del PRI anunció que una varona y tres varones recibieron la clásica indicación que se da en las fiestas gruesas de los antros más notorios: “fuera de mi cóctel”. En este caso de la fiesta priista.

2.- Todos por alguna causa fueron anotados, veamos la del jurista Carlos Manuel Meza Viveros.

2.1.- Egresado de las escuelas de la República, rigurosamente mantenidas con dineros del pueblo, vía gobiernos federales y estatales.

2.2.- Litigante profesional de mérito —afirman sus contratados—, y sin queja alguna.

2.3.- Priista no solo credencializado sino siempre activista, distribuyó propaganda, participó en asambleas, diseñó documentos, discutió en asambleas de barrios y colonias llevando mensajes ideológicos, cuando el CEN del PRI aún era dirigido por políticos ideologizados.

2.4.- Así llegó a la presidencia tricolor capitalina, por ser el primero entre sus pares: la militancia.

2.5.- Como legislador local brilló como siempre, irrumpe en las faenas que le otorgan, contrae o admite.

2.6.- Fue no solo Secretario de la Gobernación con Don Manuel ¿hay otro?, (ahora que no sea Bartlett Díaz). A su lado emprendió las tareas no solo de la Gobernación, sino que con ese gobierno en Puebla se llega a la Gobernabilidad, mediante la imposición de la legalidad, rescatando cientos de hectáreas mal vendidas, peor compradas, por amigos cercanos al poderoso en turno. Estos actos Bartletianos son prolegómenos de la 4T, donde la corrupción es el enemigo mortal a vencer por los mexicanos o extranjeros concientizados de ello.

2.7.- Donde C.M.M.V. alcanzó dimensión nacional fue en sus intervenciones como co-litigante de un cuerpo nacionalista encabezado por AMLO e integrado por doctorados en leyes, y en tesis petroleras nacionales y mundiales, opuestos radicalmente a las quiebras de PEMEX impulsadas por los gobiernos priistas donde los presidentes en turno como Peña Nieto, regalaron (para hacer negocios sus cómplices), el petróleo que “Dios”, “El Innombrable”, Natura le obsequiaron a los mexicanos. Así estuvo C.M.M.V., en los foros senatoriales como poblano único, hasta ahora.

3.- En momentos, que las pésimas, infamantes y traidoras direcciones priistas, agobiadas por el futuro de “No ser Nadie”— “habiendo sido todo”, niegan los caudales $$$ mínimos del tesoro priista para la campaña de Alberto Jiménez Merino, buscando la gubernatura, alegando que no hay $$$ para ello; nace la idea que el CEN del PRI prosigue en su complicidad poblana con el agrupamiento sustentado en los 8 años pasados, idealizando que el candidato panista, gane la elección al de color guinda, gracias a las campañas sucias, propaganda negra, take news, o excrementos políticos dirigidos a Miguel Barbosa, cosa imposible de lograr hasta hoy, y más imposible después. Meza Viveros como el priismo sano, el que sueña con la Democracia de Bienestar Social, mejorando la Democracia Electoral, estará unido al futuro, no al pasado negro donde las bases son traicionadas por sus gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, funcionarios multimillonarios, mientras la pobreza ronda desde hace tiempo el 61 por ciento y casi 21 millones pidiéndole limosna a usted, salvo que viva en París.

NUESTRA CASA