Este es un tema que debe analizar la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Un correo llegado a esta columna, por parte de la esposa de un elemento de la Policía Turística, denuncia que los elementos de esta corporación y los familiares de estos mismos elementos, en edad de votar, deben de entregar su credencial de elector, porque van a apoyar al Partido Acción Nacional (PAN), en las próximas elecciones para gobernador.

Jessica Samara Rodríguez García, quien es la directora de este cuerpo policiaco, no sólo le ha confiado a su personal que es panista de hueso colorado, lo que no debería de importarle a nadie.

Lo que sí importa es que les ha pedido sus credenciales de elector para dar inicio a una posible jugada ilícita para las próximas elecciones.

La amenaza para quienes no entreguen el documento, expedido por el Instituto Nacional Electoral (INE), es que les van hacer descuentos de tipo económico, además de los conocidos arrestos y hasta los cambios de adscripción.

"Buenos Tardes, envió el siguiente correo a fin de denunciar a la directora de la policía estatal turística Yésica Samara Rodríguez García, ya que a mi marido y como me comenta a todo su personal que tiene a su cargo le ha pedido su credencial de elector copia y original a presentarlas a beneficio del partido que se encuentra a favor, porque ella proviene del pan de la exadministracion y goza de total impunidad ya que ha movido elementos de la dirección recientemente".

No es la primera vez que este mando de Policía ha sido blanco de quejas por malos tratos a su personal.

La han acusado de acosar a sus elementos, de humillarlos.

Dicen que su relación con mandos policiacos como Oscar López, cuando fue director de la Policía o del mismo Anuar, la han ayudado a que no sea separada de su cargo, pese a las múltiples quejas en su contra.

Otras quejas contra misma jefa de Policía dice que ha descuidado a la corporación a grado tal que la falta de actividad de estos elementos es otro resultado del incremento de la delincuencia en pleno Centro Histórico.

"Me preocupa mi esposo ya que es constantemente acosado por ella. Muchos le tienen miedo igual yo soy madre de 3 hijos y mi esposo siempre llega preocupado, ya que es amenazado de ser arrestado por el poder que tiene ella, al no estar de acuerdo en la corrupción que lleva".

"Espero mis palabras no sean de ignoradas yo soy mujer y entiendo que la palabra de mi marido y mía no son lo mismo que la de ella, es un jefe de la policía estatal turística que no debe representar a nuestro estado".