Decisión

Esta elección que se decide el próximo domingo, responde a factores absolutamente locales… Aquí queremos ya, salir de esta etapa obscura para Puebla y los poblanos, queremos vivir en paz.

El próximo domingo 2 de junio, los poblanos, las poblanas, ciudadanos del Estado, tomaremos una decisión que definirá el futuro que queremos para nuestra entidad los próximos cinco años. Elegiremos a un gobernador de entre los tres contendientes, y a cinco Presidentes Municipales de Santa Clara Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Ahuazotepec y Cañada Morelos.

Si bien todo lo que sucede a nivel nacional con el nuevo gobierno federal, incide en Puebla, sin duda esta elección que se decide el próximo domingo, responde a factores absolutamente locales, por ello creo que de ninguna manera debe basarse en predicciones simples.

Lo sostengo por lo vivido en la elección del 2018, desde la definición de candidaturas, los mensajes, las acciones, las amenazas, dejaron en nuestra entidad un ambiente hostil, de división, de encono. Conflictos durante el proceso, conflictos después del proceso y finalmente un terrible accidente que terminó por construir un contexto de alta incertidumbre.

Hoy, llegamos al final de una elección extraordinaria. Los resultados seguramente diferirán de los obtenidos el año anterior.

Para quienes militamos en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocho años, con gobernadores adversos generaron una desbandada, primero hacia el PAN y su alianza, hoy, hacia Morena y sus aliados.

Sin embargo justamente ese contexto de incertidumbre del último año, nos coloca en el punto en el que nuestra aportación se hace indispensable. Más aún después de haber escuchado y visto durante este período de campañas otra vez, los dimes y diretes, insultos, confrontaciones, disputas de quienes se auto nombran de la izquierda-progresista, con los de derecha, que amenazan nuevamente con hacer zozobrar a nuestro Estado y si lo trasladamos a lo que vemos nacionalmente amenaza hasta a nuestro país. Y si algo tenemos claro los poblanos/as, es que no podemos permitir que nuevamente Puebla caiga en la incertidumbre.

Por eso sostengo que las elecciones en Puebla, responden a factores locales, aquí no queremos más confrontaciones, aquí no queremos que la población se divida en dos: un pueblo bueno y sabio y uno malo; aquí no queremos que se extienda ese estilo de confrontación que hemos atestiguado a nivel nacional. Aquí queremos ya, salir de esta etapa obscura para Puebla y los poblanos, queremos vivir en paz.

Para lograrlo, quien quiera que resulte ganador debe tener claro que no podrá gobernar solo, necesitará de todos los grupos políticos, de todos los partidos políticos. No todo puede ser conflicto, ni el conflicto debe ser permanente, fundamentalmente por el momento de emergencia que vive el estado de Puebla: altísimos índices de inseguridad en todos los rubros que a todas las familias nos preocupa, entre otras muchas preocupaciones y problemáticas a resolver.

Ello requerirá sin duda, de la participación de todos/as, de la aportación de la sociedad en su conjunto, pero también de encontrar los equilibrios adecuados a las circunstancias actuales, y seguramente también de ajustes constantes.

Han pasado sesenta días de campañas, hemos podido detectar quien tiene la capacidad, experiencia y conocimiento para gobernar nuestro estado y nuestros municipios.

La decisión es nuestra, el próximo domingo nos toca tomar esa decisión.

Que sea para bien de Puebla

