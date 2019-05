El boicot del miedo

Las consecuencias del boicot del miedo de los años treinta fueron desastrosas para los toreros españoles e, irónicamente, favorables para la tauromaquia mexicana.

Cervantes decía que por las cosas pasadas y por las presentes, los varones prudentes juzgan lo que está por venir. Hace 83 años las actuaciones de los toreros Mexicanos provocaron un veto que fue conocido como “el boicot del miedo”. Recordar aquellos triunfos, pueden ayudarnos a evaluar el acontecer actual de la fiesta.

Lorenzo Garza que, como veíamos en el artículo anterior, triunfó como novillero en España, tomó su segunda alternativa en 1934. En ese invierno se consagró en México toreando mano a mano con Alberto Balderas en el Toreo de la Condesa (3 de febrero 1935). Balderas fue herido en el primero de la tarde y Garza se quedó con los seis toros de San Mateo, a los dos último “Gitanillo” y “Saladito” les cortó las dos orejas y el rabo.

En 1935 Garza regresó a España para torear 43 corridas y consolidarse como el ídolo del público de Madrid. De novillero, en la vieja plaza de la Carretera de Aragón, había actuado en siete festejos en los que cortó 8 orejas y salió cuatro veces en hombros.

Confirmó la alternativa en la recién inaugurada plaza de las Ventas el 14 de abril de 1935 teniendo a Chicuelo como padrino y a Cagancho como testigo con toros de Ramón Ortega. En esa temporada de 1935, en la plaza de las Ventas, cortó seis orejas y un rabo. Su mayor triunfo fue el 29 de septiembre con el toro “Guitarrero” de Martín Alonso (antes Sotomayor). La grandeza de la faena se puede apreciar en las crónicas de los periódicos del día siguiente en Madrid, gracias a la recopilación realizada por Horacio Reiba y que aquí reproducimos parcialmente:

Federico Morena (El Heraldo de Madrid):

Y proclamemos juntos, urbi et orbi, que Lorenzo Garza es algo excepcional, algo sublime, cuando, como ayer, torea… Sí, ayer toreó prodigiosamente, como se ve muy pocas veces torear, como solamente torean los artistas tocados por la divina gracia.

Federico M. Alcázar (La Voz):

…citó con la muleta en la derecha y sin cambiar el terreno y girando sólo para ligar la suerte, dio tres pases en redondo y uno de pecho, asombrosos… Se queda un poco el toro y de nuevo lo engancha en la muleta y pega otros tres, mejores que los anteriores. El primero es sencillamente sublime. No hay nadie sentado. La gente de pie, tronante de emoción, contempla la faena. Aquello no son aplausos ni clamores: son rugidos… La plaza semeja un terremoto. Y el torero impasible, frío, quieto, erguido y sereno, sigue dando pases formidables. Una vez se queda con la franela en la zurda y liga tres naturales y el de pecho, portentoso. ¡Qué manera de parar, aguantar, meterse el toro entre pecho y espalda! ¡Inmenso! ¡Inmenso! Y cuando el animal, cansado, se resiste a embestir y junta las manos, Garza arranca por derecho y mete una estocada hasta las cintas que mata sin puntilla. La ovación es inenarrable. Le conceden las orejas y el rabo y varios espectadores se tiran al ruedo y después de pasearlo en triunfo se lo llevan en hombros entre un rumor de aclamaciones.

Alfonso Muñoz (El Liberal):

Garza es de los que muchas veces me ha cortado la respiración... Viéndole torear, pasándose al toro tan extraordinariamente cerca, el grito se ahoga en mi garganta. Me hace enmudecer… Desde el primer muletazo hasta el último no hubo nada que desentonara. Un conjunto de perfecciones fue aquello. Una mezcla de sus parones inconfundibles con aquellos naturales adelantando la mano para provocar la arrancada, mientras jugaba la muñeca para imprimir al toro la trayectoria a seguir. Muy quieta y muy parada, la faena fue algo excepcional, difícil de describir. En entusiasmo de los espectadores se tradujo en un clamor inacabable. Rodó el bicho de una gran estocada y mientras la multitud invadía el ruedo, Garza llevaba en las manos las orejas y el rabo de su enemigo. Bueno había sido el toro, pero muy superior se mostró el artista.