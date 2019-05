Barbosa y el empleo

Algún día crearemos en Puebla entre todos los que deseamos el Desarrollo Social, una Ley General sobre Administración Pública Estatal, donde se diseñe un gobierno de expertos.

1.- Un inculto e ignorante presidente de la República, odiador profesional y ahistórico, aunque simpático agricultor, mediano micro gerente de algo, entrando a su sexenio, creyéndose (y lo era) alto ejecutivo, ejerce su poder despidiendo a todos los existentes cuerpos de inteligencia de la Secretaría de Gobernación Federal.

1.1.- Estos, adivinaban, presentían, presumían, analizaban, diagnosticaban, contenían o reprimían, como expertos en Seguridad Nacional a delincuentes de alta envergadura, civiles en prácticas terroristas, o extranjeros amenazadores de intereses mexicanos.

2.- Cuando llega después del súper fraude electoral vs AMLO, Calderón Hinojosa, el gobierno federal y con ello México como país, estaba indefenso aun contando con el Ejército y la Marina “no había expertos en inteligencia de Seguridad Nacional”.

2.1.- En forma irresponsable, Calderón inició una guerra soterrada vs el narcotráfico que ahora es publicitada con sangre, con fuego, que ya ha generado cientos de miles de muertos de buenos y malos.

2.2.- Un negocio de tacos, una fonda, un antro de lujo, una empresa, o negocio, así como las administraciones públicas necesitan expertex, esta nace de la experiencia no sólo de la escuela o de los institutos educativos.

3.- Con voz tonante muy de la mixteca, énfasis sonoro en decibeles, M.A. Barbosa declaró ante cientos de testigos:

a).- “No admitiré recomendados en mi gobierno”.

b).- “No despediré a los empleados leales a la administración.

c).- “Soy enemigo de las politiquerías chismosas en los cargos públicos”.

d).- “Tendrán seguridad los expertos en su campo”.

4.- Como su triunfo inobjetable es, con riña, discusión, polémica y debate pendientes que haya contra o quienes sean, esperemos que no acontezca lo de un candidato anterior que en las afueras del edificio de la Secretaría de Finanzas, les pidió el voto, se lo dieran; y los corrió a todos los que pudo, que fueron más de 15 mil.

5.- Sin ninguna garantía, más que el honor de su palabra, M.A. Barbosa Huerta “El Mixteco”, atenderá a la superación como profesionistas o profesionales de expertos en:

a).- Seguridad Nacional aquí destacados por el gobierno federal, incluyendo a los de “intelligentzia” castrense.

b).- A los cuerpos policiacos de cualquier denominación existentes en la entidad. Ajenos a la corrupción, irresponsabilidad o afectos a la lisonja, chismerío e intrigas.

c).- Cuidará a los de movilidad (o transportación) de personas, mercancías, o maquinaria, que suman a diario cientos de miles de viajes, agregando que desde hace meses declaró estar a favor de una transportación humana, cómoda, segura, preservando el pellejo de los que usamos el transporte público masivo, aunque la 4T urbana en movilidad, será atacada por comentaristas gratuitos o pagados que “jamás usarán el metrobus”, pues su economía es superior a los usuarios.

6.- Some day in some time, crearemos en Puebla entre todos los que deseamos el Desarrollo Social para los que nazcan -o ya nacieron-, una Ley General sobre Administración Pública Estatal, donde se diseñe un gobierno de expertos, con herramientas tecnológicas para que sea una administración acinturada, donde los servicios públicos sean proporcionados con productividad como enseña: prontos, bien hechos, de buen mundo y a bajo precio; ley que debe manejar mensuras, innovaciones, vinculaciones con los centros de educación superior, para imponerse en una nueva sociedad muy anhelada.

