AMLO, el Plan Nacional de Desarrollo I

Ha llegado a la jefatura del poder ejecutivo federal AMLO, el cual está imprimiendo en escasos meses “su estilo personal de gobernar”.

1.- Después de 23 años de lucha contra el statu quo mexicano: corrupción, nepotismo, improvisación, “capitalismo de amiguetes” (dice El País”), ausencia de valores civilizatorios, adolescencia de liderazgos, paternalismo gubernamental, entre tantos males; ha llegado a la jefatura del poder ejecutivo federal AMLO, el cual está imprimiendo en escasos meses “su estilo personal de gobernar”, diría Don Daniel Cossío Villegas.

2.- Ganó el proceso electoral federal gracias a la existencia de tres cuerpos de seguidores: los amloistas, los morenistas y los recién llegados.

3.- El amloismo redúcese a una cauda de seguidores, que creen que las medidas propuestas durante 23 años por el ahora presidente de la República, pueden modificar las cosas nacionales mejorándolas. Ocupan su lugar esencialmente académicos y las clases medias ilustradas.

4.- El cuerpo morenista ahora “ente de interés público constitucional”, nació de un movimiento propositivo: atacar a los más altos cuerpos de poder fáctico generadores de la más alta corrupción. Ahí están las clases medias bajas ahora depauperadas; restos de clases medias de industriales, comerciantes, productores agrícolas, pecuarios, marítimos, y destacando los millones de marginados que ven al señor presidente de la República como el salvador social.

5.- Los recién llegados, sin excepción alguna, provienen de todos los partidos políticos a los cuales abandonaron por convenir así a sus intereses ideológicos, de sobrevivencia familiar $$$, o ávidos de ser o seguir siendo gente de poder político-administrativo-económico.

6.- En la lucha ya iniciada contra la corrupción, que nos ha frustrado como país teniendo todo para lograr el bienestar general, las fuerzas opuestas no a la transformación cuarta de nuestra historia, sino al simple cambio propio, solamente el amloismo y el morenismo serán fieles hasta el final.

6.1.- Los del primer nivel saben que las transformaciones se hacen avanzando contra otros lesionando sus cosechas ultra millonarias productos de sus tranzas, como diría el celebérrimo ahora desconocido licenciado “Trastupijes” en “Los Agachados”.

6.2.- Fieles, leales, militando en su partido “hasta lo que venga”, la gran masa heterogénea seguirá creyendo que el camino guinda es hasta ahora, el mejor camino para mejorar lo más pronto posible, que tardará años.

7.- Por lo pronto, las críticas contra AMLO seguirán imparables. Veamos una, válida al cien por ciento, por la emisora de ella.

7.1.- De entrada, la señora citada es una de los grandes personajes hispano-americanos, del caribe, y con gran presencia internacional. Buscadora de la verdad y combatiente férrea contra las corrupciones, da “Cathedra” (no cátedra) desde el CIDE. También desnuda inmoralidades brutales desde una supra tribuna, que es una organización de la sociedad civil (OSC) denominada: Mexicanos contra la Corrupción, fundada hace tiempo por Claudio X. González, capitalista nacional.

7.2.- La experta en economía encuentra defectos inadmisibles en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:

P.N.D.1.- “El PND siempre ha sido una simulación. Lo sigue siendo”.

P.N.D.2.- “No es transparente; no es participativo; no establece prioridades; no da certidumbre; no tiene aptitud para rendir cuentas. Ninguno desde Miguel de la Madrid Hurtado lo ha sido.

P.N.D.3.- “El cumplimiento del PND es simplemente irrelevante”.

P.N.D.4.- “Es una especie de manifiesto con los slogans de AMLO”.

P.N.D.5.- “La nueva administración cumplió con este ritual de simulación con una novedad: se presentaron dos documentos uno por parte de la presidencia y el otro por parte de hacienda”.

8.- Nos toca a los creyentes de la lucha contra la corrupción y la gandalla, apoyar con ideas sanas ¿cómo debe mejorarse el PND?, partiendo de la base crítica de la educadora Casar e ignorando sus opiniones denostativas hechas a los anteriores presidentes.

NUESTRA CASA

Puebla debería ser muestra de la planeación democrática, tenemos economistas, sociólogos, antropólogos, educadores, capitalistas y mano de obra suficiente. ¿Lo sabrá MORENA? Veámoslo pronto.