JJ: la vida fácil de un político difícil

El diputado local no sólo atenta contra el principio juarista de Andrés Manuel López Obrador, sino que encuadra en tres presuntos ilícitos: enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y defraudación fiscal.

Autoproclamado paladín de las causas justas, paladín de la transparencia y guardián del pueblo bueno, el diputado José Juan Espinosa Torres, recién echado -renunciado de la presidencia de la Mesa Directiva-, está lejos del ideal lópezobradorista: no mentir, no robar y no traicionar.

El sedicente legislador, a quien por algo despreciaron en las sesiones de consejeros del Movimiento Regeneración Nacional para escoger perfiles para candidaturas, parece tener una conducta ilegal o inmoral.

A la media mañana de este jueves volvió a la carga en sus transmisiones por Facebook Live y acusó un gran complot en su contra. Gran acción concertada de un grupo indistinto de perfiles e intereses que tienen un objetivo común: silenciar a uno de los 217 ediles que existen en el territorio.

Guillermo Pacheco Pulido, gobernador interino; Jorge Estefan Chidiac, secretario de Finanzas; Verónica Vélez Macuil, directora de comunicación del candidato ganador de la elección extraordinaria; a Luis Miguel Barbosa; a Antonio Gali Fayad, ex gobernador de Puebla; y hasta a los medios de comunicación. Todos contra JJ.

El desbocado diputado local pasó por alto una máxima en política: para ser tan trompudo hay que tener la cola corta, lo que no aplica en el caso de este personaje.

Si ya en diciembre de 2018 quedó en evidencia la riqueza que logró alcanzar en un trabajo investigado, escrito y publicado por el autor de la Parabólica y Enrique Núñez, director de Intolerancia Diario, cuya cabeza fue ‘Vive bonanza inmobiliaria José Juan Espinosa’ https://www.parabolica.mx/2018/politica/item/13036-vive-bonanza-inmobiliaria-jose-juan-espinosa , hay que añadir algunos datos que no son menores.

Un dato preciso: Asistencia Final de Servicios Funerarios SA de CV hizo un par de donaciones al legislador: una camioneta Toyota Sequola 2015 con valor de 500 mil pesos y una Honda Pilot, 2015 con un precio en el mercado de 400 mil. El código fiscal establece claramente impedimento para que una SA de CV pueda hacer donaciones a personas físicas porque no son deducibles de impuestos.

Si ya de por si los bienes inmuebles de su propiedad, muchos de ellos disfrazados detrás de terceras personas, resultan escandalosos por haberse adquirido en el periodo en el que fue edil de San Pedro, la diferencia de ingresos y egresos serían motivo de investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera: en 2018 reportó ingresos familiares por 19 millones 181 mil pesos; sin embargo, gastaron 86 millones 818 mil pesos. Una diferencia superior a los 67 millones 600 mil pesos.

La vida fácil de un diputado difícil también se expresa sobre ruedas: 1 motocicleta Honda 2012, una camioneta Suburban 2010, dos cuatrimotos 2009 y 2016, una camioneta Dodge Pick Up RAM 2005, una Jeep Cherokee 1999, una motocicleta Triumph 2015, un automóvil Honda Civic 2001 y dos tractores Jhon Deere.

No resiste una auditoría el rijoso diputado que suele victimizarse cuando se ve descubierto. Y para que eso suceda no tardará mucho tiempo.

