Vs. Alonso y JJ, ¡Ridiculeces!

Mujeres casi todas de belleza occidental adornan con sus físicos atractivos: entre ellos un aire de sensualidad primigenia, toda la oferta que sea publicitada.

1.- De entrada y de acuerdo a las normas sociales angelopolitanas hay que aclarar paradas: “cuando uno se la saca por [email protected]”. No conozco al señor JJ, no me une nada a él.

1.1.- A Héctor, en cambio, lo traté cuando priista fue, hace milenios y de ahí que conozca su proclividad a los combates partidarios sean cuales sean. Los dos han sido magnificados con prensa, por no saber explicar sus opiniones sobre una ley. Veamos de qué se trata.

2.- Con toda la buena fe del mundo poblano, en el Congreso local se está luchando contra una hidra mundial, que incluso en Democracias de Bienestar Social como las nórdicas, no han podido aniquilar.

3.- El intento válido debe ser alentado para que la varona, reproductora de la especie, no sea vehículo, ícono, adorno, motivo o imagen sexista, desapareciéndola de la publicidad.

4.- Esta actividad —la publicidad—, vende productos. La propaganda vende ideas. Industrias mundiales que valen en las casas de bolsa miles de millones de dólares, o de monedas orientales y venden: productos cosméticos, alimentarios, industriales, de movilidad aérea, acuática o terrestre, servicios especializados financieros, medicinales, o intermediarios diversos nacionales o internacionales, más otras diversas ofertas donde la ganancia es la imagen más sagrada del nicho.

4.1.- En esa búsqueda de ganar, ganar, ganar; dinero; domina la publicidad y en ella la figura femenina ocupa más de un 90 por ciento del Leit-motiv para lograrlo.

5.- Mujeres casi todas de belleza occidental —las de nacionales autóctonas o denominadas de naciones originarias no están—, adornan con sus físicos atractivos: entre ellos un aire de sensualidad primigenia, toda la oferta que sea publicitada impresa, radial, de TV y ahora la digitalizada.

6.- Este escenario modélico, va dirigido a todo cliente en forma directa, cuyos estudios de mercado, afirman que socio-antropológicamente pueden adquirirlo; no usan como algunas agencias de merchandesing electoral, mensajes inocuos a ver si es chicle y pega, pues décadas o más de un siglo los publicistas comerciales dominan el subconsciente de los nichos de mercado para sus productos.

7.- Las industrias mundiales de publicidad, valen billones de dólares, emplean recursos humanos, excitan la innovación tecnológica, contratan o poseen laboratorios tecnologizados en estudios amplísimos y sin excepción alguna la figura dominante pertenece al sexo femenino, ignorando que se denomine como sexista por poseer aparato reproductor, poses sensuales, actitudes lascivas o movimientos felinos.

8.- Puebla debe su atraso, a que su administración federal -delegaciones-, estatal y municipales se han burocratizado por carecer de unidad legislativa.

a).- Su Ley de Desarrollo Social carece de elementos constructivos para generar empleo, riqueza y crecimientos personales-familiares.

b).- La educativa admite la postulación a miles de educandos en carreras liberales saturadas, o declinantes, en una sociedad donde los capitalistas de todos tamaños demandan ingenierías innovadoras.

c).- La normatividad municipal es aterrante, deja a los agrupamientos humanos indefensos ante sus autoridades, las cuales centralizan y “lo hacen mal”: actividades sociales, organizativas, culturales, impositivas o de creación grupal, castrando la inteligencia del vecindario, su responsabilidad vecinal y haciéndolo hijo eterno, no padre ejecutivo.

9.- De ahí que haya trabajo legislativo en cartera urgente, para que las ansiosas diputadas muestren sus sociales inquietudes, resolviendo lo urgente en lugar de darle fama gratuita a los 2 diputados citados.

NUESTRA CASA

Terminó lo político partidario. Se inicia la planeación esperemos sea democrática.