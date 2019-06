Una elección sin Rafael

No tengo dudas que ante la muerte de su esposa, Rafael sería una fiera herida en esta elección. Su voracidad desmedida y su ambición política lo tendrían hoy peleando la gubernatura con un candidato suyo.

Justo a esto se resume la jornada del próximo domingo: a una elección sin Rafael.

Se le pueden dar mil vueltas a los temas electorales, se pueden hacer profundos análisis políticos y se pueden argumentar muchas razones a los resultados de este 2 de junio; pero la única explicación real de esta elección se centra en la ausencia de Rafael Moreno Valle.

Nos guste o no, el control absolutista de Rafael lo llevó a manejar los hilos político electorales del estado a su antojo.

Hace unos días, en una sobremesa entre miembros del círculo rojo me preguntaron lo siguiente: que habría pasado si sólo hubiera muerto uno de los dos.

Tengo claro que si Martha Erika viviera sin la presencia de su esposo, estaría gobernando sí con muchos errores derivados de las carencias de oficio pero con una libertad desconocida para ella.

Ya retomaré y ahondaré sobre este tema en una próxima entrega.

Regresando a Rafael, no tengo dudas que ante la muerte de su esposa, Rafael sería una fiera herida en esta elección. No sé si habría logrado el interinato para su grupo pero seguramente lo habría peleado.

Pero lo que sí sé es que su voracidad desmedida y su ambición política lo tendrían hoy peleando la gubernatura con un candidato suyo.

De ahí que la elección del próximo domingo y todo lo que hoy vemos, tenga una simple y sencilla explicación. Será una elección sin Rafael. Ni más, ni menos.

Quizá para entender mejor cómo enfrentaba Rafael estas guerras, en las que aseguraba que él no perdía ni en los volados, valga la pena recordar una columna que escribí sobre mi último encuentro con Moreno Valle en donde me dijo que él, cuando no ganaba, empataba.

Y observando los hechos violentos sucedidos la tarde noche de esa elección, me quedaron muy claros los alcances de sus propias palabras.

Retomemos esa columna:

Contracara 19 enero 19

Mi último encuentro con Moreno Valle