La salida de Pamela Carrión de la Torre terminaría con la escalada de nepotismo qué ocurrió durante la administración del fiscal Víctor Carrancá.

Cuando aún el Congreso del Estado no ha determinado ratificar o preparar la salida del encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, ya se empiezan a deslindar quiénes participaron de manera directa en el equipo Víctor Carrancá Bourget, fiscal durante la administración morenovallista y quién solicitó un permiso que hasta el momento no se le termina.

Y la primera gente cercana al fiscal Carrancá que huyó, es su nuera, Pamela Carrión de la Torre, directora general del Instituto de Formación Profesional, la tarde del martes 18 de junio, cuando presentó su renuncia al cargo.

Tras la renuncia de Carrión de la Torre se espéculo que esta misma pudo haber sido nombrada en otro cargo en la Ciudad de México porque en definitiva decidió saltar la ubre que durante 8 años la protegió.

Con esta nueva administración de gobierno que se encuentra dentro de la Cuarta Transformación, no se descarta que el gobernador electo Miguel Barbosa, tenga la intención de tener un aliado en la Fiscalía, y no presentar los problemas que actualmente ocurren en el estado de Veracruz donde el gobernador no puede remover a su fiscal, ventilando ambos todos sus problemas en medios de comunicación.

Además, la salida de Pamela Carrión, terminaría con la escalada de nepotismo qué ocurrió durante la llegada del fiscal Carrancá, dónde no solamente este servidor público sino su personal cercano se dio gusto trayendo a trabajar a sus familiares para que también estuvieran jalando del presupuesto y de las tranzas.

Gilberto como gato boca arriba

De hecho le comento que quién anda muy bonito y bien movidito convocando a conferencias de prensa acercándose reporteros de la fuente, de su muy allegado equipo, es el encargado del despacho, Gilberto Higuera Bernal, que no se cansa en salir en la foto aunque sea para informar que un violento crimen se está investigando y que no hay responsables ni sospechosos pero que eso sí, no se les olvida.

Como la antepasada conferencia donde se valió de todo su equipo de trabajo, del equipo de Carrancá, para presumir investigaciones no concluidas, qué le sirve para tratar de obtener la atención del nuevo gobernador de Puebla y la chanza del Congreso del Estado de Puebla.

Luis Galán con las maletas hechas

Otro que también ya no se ve engrosando las filas del gobierno ni de la Cuarta Transformación en Puebla es el actual director de la agencia Estatal de Investigación, Juan Luis Galán Ruiz, quien recibió la invitación por parte del fiscal encargado de despacho para que presente de inmediato su renuncia, aunque sean hígado en espera de poder alcanzar su liquidación.

Sin embargo, ya se empieza a despedir de sus subordinados, quienes al final van a tener que rendir cuentas sobre las actividades de la corporación durante los seis años del gobernador Rafael Moreno Valle y los otros dos de Tony Gali.

Uno de los temas que van a ser muy comentados y por los que incluso se pueden abrir sendas investigaciones lo mismo que carpetas es el uso que se le dio a la gasolina en los vehículos oficiales.

Y es que muchas veces la gasolina se quedó en los bolsillos de mandos de la corporación, quienes obligaban a sus elementos a que con su propio dinero pagarán el combustible lo que los llevó incluso a tener problemas por pedir para la gasolina a las víctimas de delitos de los que tienen a cargo sus investigaciones.

Y como dijera un antiguo dicho político lo mejor está por venir.

