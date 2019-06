El secuestro de 5 millones de pesos

Aunque se pretendían cobrar 5 millones de pesos como rescate, a la Fiscalía General le interesó más desmentir que el caso de la empresaria de radiocomunicaciones se haya tratado de un secuestro, que reconocer que se registró otro feminicidio en Puebla.

No se trata de un misterio, se trata de un crimen que a la Fiscalía General del Estado (FGE), no le conviene o no le interesa que se conozca de verdad, por lo menos en lo que duran las investigaciones.

Eso se presume.

Porque la ejecución de la mujer que era propietaria de una empresa de radios de comunicación, tuvo como primer fin la petición de 5 millones de pesos como rescate, pero ya no se concretó.

La mujer fue levantada pasadas las 8 horas del martes 11 de junio, en la 43 Oriente y la 3 Sur, de la colonia Huexotitla, luego de que un grupo de sujetos armados, que iban a bordo de una camioneta Hummer, un vehículo Suzuki y un Aveo, que dejaron abandonado y que por cierto está reportado por haber sido objeto del pago de un secuestro, la interceptaron cuando conducía una Cadillac de lujo.

Le comento, que de muy buena fuente, la Fiscalía General del Estado (FGE), ya sabía que se trataba de un secuestro, e incluso la Fiscalía de Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), ya estaba al tanto.

Y resulta que la tarde del miércoles 12 de Junio, a las de 24 horas del secuestro de la empresaria, la FGE, fue enterada del hallazgo de una mujer, semidesnuda, con sólo una bata, abandonada en la esquina del Periférico Ecológico y el Boulevard Forjadores, con un mensaje escrito en cartulina que decía: "Esto me pasa por vender porquerías, sigues tu Martha".

Y le pregunto, ¿Una empresaria de radios de comunicación vende porquerías?

Que por cierto vendió este tipo de tecnología en el Ayuntamiento de Tony Gali, en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Y resulta que está mujer semidesnuda, era la empresaria secuestrada.

Que murió asfixiada

¿Para qué le quitaron sus ropas?

¿Para qué le dejaron un mensaje en cartulina, con la palabra "porquería", como le dice en argot a la cocaína, a la que también le dicen "mierda"?

Una ejecución por secuestro no sigue de ninguna manera este tipo de patrones.

Hace suponer que a la mujer empresaria la debieron de haber torturado, pero, ¿dejarla semidesnuda?

El mensaje que le dejaron también es del todo extraño y hace suponer que se lo sembraron ¿Y quién lo sembró?, ¿La FGE?, ¿Para desviar la atención de un secuestro, lo que afecta más las percepciones de seguridad en el estado de Puebla?

¿El crimen organizado?, que al referirse de "porquerías" se refiere a algún equipo de espionaje que salió deficiente y además dejó como otro mensaje que sigue a alguna Martha.

Que por cierto tampoco es su forma de ejecutar.

Y para reafirmar el sospechosismo del caso está la sorpresiva conferencia de prensa organizada por el Fiscal, Gilberto Higuera Bernal, donde, a través de la FISDAI, les interesó más desmentir que el caso se haya tratado de un secuestro, que haya ocurrido en Puebla, la muerte de otra mujer.

Nos vemos cuando nos veamos