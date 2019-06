¡Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres…!

¡Granada, tú tierra esta llena de lindas mujeres…No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas/ de rosas de suave fragancias / que le dieron marco a la virgen morena! Así cantó el Flaco de oro Agustín Lara a la tierra encantada de Granada, (Paso doble que data de 1932) y que se convirtió en un himno para esa bella ciudad que en su Feria de Corpus ha vivido el sábado 22 tarde inolvidable con el Príncipe de Galapagar vestido de azul rey y oro, con bordados y te remates albos que ha firmado tarde de gloria que le confirma como auténtica Primera Figura del toreo en nuestros días, verdadero Torero de Época. Fueron 14 los lances de capa a la Verónica, con los que recibió a su primero de “Garcigrande”. De ello Zabala de la Serna ha escrito “La luz de las verónicas al toro de Garcígrande cegaba como el sol en los ojos y atravesaba el túnel del tiempo hasta el Corpus del 73, cuando Curro – Romero – paró los relojes, los cantes y los cantos del Sacromonte”. En la foto, la primera de las catorce Verónicas, increíblemente ejecutadas al que salió en tercer lugar de lidia.

Ha proporcionado a todos los asistentes el más raro y disfrutable de todos los placeres: el asombro. Con su toreo que es pura verdad, lentitud y temple,

Tal parece que el llamado “Mito” quiere o pretende terminar él mito con lo que de muchos decires se ha creado en torno suyo; aquello de torear una sola corrida al año, y ya se menciona como un hecho que será en San Sebastián la plaza donde vuelva vestir de luces. << noticia por confirmar >>. (FOTO: Fermín Rodriguez)

Inolvidable, para vivir por siempre en el recuerdo de quienes amamos la Fiesta Brava, la fiesta más maravillosa que existe, tarde de triunfos: además del logro del llamado “efecto José Tomás” a pesar del encarnizamiento con el que los ahora llamados No tomasistas atacan y nada les parece, se logró esa tarde de toros una derrama económica de 14 miilones de €s nada más en la zona de la Plaza Frascuelo de Granada – 308 millones de pesos- entre consumo y festejos en torno a la corrida y se calculan en toda la Feria de Corpus 40 millones de €s - es decir 880 millones de pesos por todo el movimiento de turismo, asistentes a las corridas; hoteles llenos, alimentos; los restaurantes duplicando las plantillas de trabajadores. Portugueses, franceses y mexicanos, muchos llegando en aviones privados, todos los medios de transporte congestionados. Lo ajustado del muletazo en la foto ha hecho escribir y preguntar: “¿Se puede torear más ajustado?”. (Foto 3)

Y el domingo en novillada de lujo de la misma Feria, festejo en que se lidió un encierro de la casa “El Torreón”, ganadería del Maestro Cesar Rincón; se vio un chaval que va y pone muy en alto la bandera de nuestra tauromaquia, Miguel Aguilar al cortar 2 orejas 2 y salir en volandas junto con Borja Collado otro de los alternantes. La foto nos muestra al chaval pegando un vibrante lance en el quite; lance que subraya de manera enérgica y pinturera la presencia del toreo mexicano en esas tierras. Detalle importante de Aguilar al estrenar esa tarde un muy vistoso quite consistente en un “Doble Farol”. Mismo que bautizó como “ El Quite de Granada” y que trae el recuerdo del homenaje de Lara a esa ciudad que en estos días, también recibió el reconocimiento o título de la “Ciudad más hermosa de España”. (Foto 4)