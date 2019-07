Ladrones con charola en Seguridad Pública (III)

Ambos tienen razones de pesos para no poner en el escrutinio de la riqueza que han amasado desde que incursionaron en el servicio público, a través de empresas fantasma.

El sábado 20 de julio se llevó a cabo una fiesta para celebrar el cumpleaños de Melissa Magdalena Benítez Rodríguez, actual Directora General de Administración en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyo titular es Manuel Alonso García.

En la fiesta, en un salón jardín de la vía Atlixcáyotl. Como obsequio de cumpleaños, Oscar Morales Cruz, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, le regaló una camioneta Mercedes-Benz del tipo SUV, que de acuerdo catálogo de seminuevos, tiene un costo en promedio de medio millón de pesos.

El presente pasó a formar parte de un parque vehicular privado que sorprende. A un lado de su domicilio particular en la calle 4 del fraccionamiento Nueva Cementera tuvo que adquirir por 1.6 millones de pesos un lote adicional para poder guardar su lote a autos.

Dos automóviles AUDI con placas de circulación UBC 1192 y UAK 3399; un Mercedes-Benz con placas UBH2272; un New Beetle, con placas UBM9002; un Ibiza con láminas UAZ 5195; una camioneta Dodge Durango con placas UBD2899, de los que el autor de la columna posee fotografías, pero también existen otros automotores como una camioneta Honda CRV, un Jetta Bicentenario y una Tiguan de Volkswagen, que recibió de regalo de la concesionaria en donde compró nuevos autos para patrullas.

Son dos casos sintomáticos del refranero popular en la política mexicana que dice “a mí que no me den, que me pongan en dónde hay”.

Benítez Rodríguez ingresó como analista en 2013, en pleno auge del gobierno de Rafael Moreno Valle, con un sueldo de 10 mil pesos mensuales; en el caso de Suárez Morales Suárez, quien trabajaba para Consulting Business Group por 6 mil pesos mensuales.

Las cosas cambiaron en los últimos años. Tanto que sus declaraciones patrimoniales establecen que “el servidor público no emitió autorización previa y específica, mediante la cual haya otorgado consentimiento informado, expreso, previo y por escrito para publicar la versión pública de su declaración patrimonial”.

Según datos de transparencia, Melissa Magdalena Benítez Rodríguez, tiene un salario bruto de 49 mil 486 pesos, menos impuestos alcanza un sueldo neto de 43 mil 630 pesos.

En el caso de su subalterno, Oscar Morales Suárez, responsable de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales tiene un salario mensual bruto de 37 mil 127 pesos, aunque sin cargas impositivas tiene ingresos netos por 33 mil 630 pesos.

Ambos tienen razones de pesos para no poner en el escrutinio la riqueza que han podido amasar desde que incursionaron en el servicio público. A través de empresas fantasma de su propiedad como Taller Mecánico Vázquez y Cascada de Piedra (comercializadora y suministros), con domicilios en Chachapa y Lomas de Angelópolis de manera respectiva, dan servicio de mantenimiento a los vehículos oficiales o expiden facturas apócrifas, ésta última de las actividades de las que el Senado de la República ha considerado como delito grave.

Sólo por mencionar el caso de la comercializadora Cascada de Piedra facturó en el mes de marzo ventas de pipas de agua por un monto superior a los 649 mil 522 pesos. Más de mil 623 carro-tanques con 4 mil litros fueron adquiridos en un mes; es decir, más 56 pipas al día se consumieron en la Secretaría de Seguridad Pública.

Entre la comunidad de proveedores de la administración se sabe, por ejemplo, que a la empresa responsable de alimentar a los internos de los Centros de Reinserción Social, cuyo nombre se mantiene en reserva, se le pidieron por adelantado 2 millones de pesos a cambio de mantener vivo el contrato.

La entrega de la Parabólica el lunes 22 de julio (https://www.parabolica.mx/2019/columnas/parabolica/item/24900-ladrones-con-charola-en-seguridad-publica-del-estado-ii) se documentó sobre los moches que la gasolinera responsable de cargar combustibles a las patrullas de la SSPE entrega semana a semana.

Ahora se sabe también que en la Secretaría de Finanzas y Administración existen múltiples para ampliaciones presupuestales hasta por un millón de pesos para la compra de vales de gasolina que la misma empresa proveedora de combustible canjea por efectivo a cambio del 5 por ciento.

En las manos del autor de la columna existen 48 oficios, cada uno con una “respetuosa solicitud” a la Dirección General de Administración con su respectivo sello de recibido en el que el H. Cuerpo de Bomberos pide mantenimiento, servicio y refacciones para Motobombas (camiones para extinguir incendios) que fueron ignorados, pero en Finanzas y Administración aparecen como solventados.

Los números de oficio de algunos de ellos, a continuación:

SSP/PEB/2019/1036, SSP//PEB/2019/0883/, SSP/PEB/2018/0244, SSP/PEB/2018/0240, SSP/PEB/2018/0242, SSP/PEB/2018/0241, SSP/PEB/2018/0132, SSP/PEB/2018/0239, SSP/PEB/2019/0295, SSP/PEB/2019/0296, SSP/PEB/2019/0897, SSP/PEB/2019/0885, SSP/PEB/2019/0882, SSP/PEB/2019/0688, SSP/PEB2019/0884, SSP/PEB/2019/0886.

Alí Babá, frente a Melissa Benítez y Oscar Morales habría palidecido.