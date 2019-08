Identifican a malandros

Y resultó que existen municipios que son controlados por una misma organización delictiva y que serían tres o cuatro los grupos criminales más fuertes.

No tiene mucho, la gran mayoría de los presidentes municipales de Puebla recibieron la notificación del Gobierno de Miguel Barbosa, donde les pedían que identificaran a las bandas que operaban en sus municipios, desde los nombres de sus líderes hasta cuánto personal tenían.

Los informes fueron bastos y generosos, uno a uno de los líderes fueron nombrados, así como el número de personal con el cual contaban, además de su peligrosidad y de qué Estado provenían.

Y resultó que muchos de estos presidentes pagan piso a los malandros para que no hagan desmanes en sus municipios, para que los dejen tranquilos pues.

Y existen municipios donde se respira una aparente calma, pero en realidad esa calma está pagada, con dinero del erario por supuesto.

Y usted se habrá dado cuenta que en municipios hay una aparente calma, pero hay más robos de vehículos, asaltos a transportes, secuestros, ni un solo detenido, pero eso sí, con pocas ejecuciones.

Y no me pregunté si Tecamachalco está en la lista de municipios que pagan algo así como 100 mil pesos, porque no lo sé.

