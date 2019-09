Le dan el remojo a diputada de Morena

Así fue como doña Iliana se estrenó como diputada. No presentando una iniciativa, ni subiendo a tribuna a debatir algún tema de trascendencia ni siquiera fue para levantar el dedo en alguna votación.

La recién nombrada diputada, Iliana Paola Ruíz García, no había cumplido ni 24 horas de haber protestado la Constitución prometiendo cumplir y hacer cumplir las leyes del estado de Puebla cuando decidió que uno de sus empleados, su chofer, podía dejar su auto en un sitio exclusivo para discapacitados.

El vehículo Cruze placas TXT-33-74 apareció la mañana de este jueves estacionado afuera del Congreso del Estado, invadiendo las áreas de discapacitados y peatonal.

Con lo que el chofer no contaba es que por el lugar fuera pasando una patrulla, la TM-524 que inmediatamente procedió, como dicta la ley a quitar la placa y a levantar la infracción correspondiente.

Al enterarse de la presencia policiaca, el “influyente chofer” salió del edificio con teléfono en mano para tratar de intimidar al oficial, pasándole el móvil al uniformado, para que escuchara a su jefa del otro lado de la línea.

La flamante diputada estrenó el cargo con un acto de prepotencia, tomando el teléfono para interceder en favor de su chafirete.

Aunque parezca un asunto de risa, la realidad es que no lo es. Haber pedido que no sancionaran a su muchachito y que no le impusieran la multa correspondiente es un acto de corrupción, de esos que dice su presidente que se erradicaron con la llegada de la 4T.

Afortunadamente ahí estaban los reporteros de la fuente legislativa, quienes de inmediato grabaron la escena por lo cual, el agente de tránsito tuvo que continuar con todo el procedimiento. Ahora la legisladora tendrá que pellizcar su primer sueldo para pagar la infracción, y sobre todo, entender que el fuero no funciona ante estos actos de prepotencia.

Y para acabarla de fregar, minutos más tarde la declaración de Iliana Paola Ruíz confundió aún más la situación. Dijo que el vehículo no era de ella, que la habían acercado y que dejaron el vehículo mal estacionado.

En eso de echar culpas sí se parece a su jefe.

Calladita se vería más bonita.

El posible renacer de Ciudad Modelo

Hace apenas unos días se hablaba de la desaparición del OPD Ciudad Modelo y lo que algunos imaginaron es que pasaría lo mismo que con La Célula que se convirtió en un elefante blanco por más de seis años, luego de que Rafael Moreno Valle decidió que no se le invertiría ni un peso al llamado “puerto seco”.

Esta vez, todo indica que las cosas van a ser diferentes. De entrada, se informó que se limpiarán las anomalías de origen y habrá un administrador para que no se pierda la infraestructura creada en las inmediaciones de la planta Audi. Actualmente hay obras para escuelas, viviendas y comercios, pero lo que falta es un verdadero proyecto que detone la “Ciudad Modelo”.

Luis Miguel Barbosa no actuó con la víscera, y aunque de manera innecesaria se gasta dinero público en borrar los emblemas morenovallistas como escudos y logotipos de las obras faraónicas, así como en retirar los tirantes de puentes vehiculares: el gobernador reconsideró que puede aprovechar lo que ya se pagó en lugar de tirar a la basura lo que bien encausado puede generar beneficios para los poblanos.

Ojalá y Ciudad Modelo deje de ser un pueblo fantasma y se convierta en un polo de desarrollo por el bien de quienes vivimos en este estado.

Veremos y diremos.