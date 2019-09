En Balcones del Sur, colombianos vs ratas

Los colombianos, decidieron establecer su centro de operaciones en la Unidad Habitacional de Los Héroes; entre sus haberes se encuentra el tráfico de drogas.

Apenas se va a cumplir un mes. En la colonia Balcones del Sur los ajustes de cuentas son entre una banda de colombianos y una banda de asaltantes que le pega a todo, desde robos en el interior de iglesias en plena misa, hasta atracos a comercios, casas habitación, repartidores y más.

Los primeros, los colombianos, decidieron establecer su centro de operaciones en la Unidad Habitacional de Los Héroes, el lector debe de recordar a uno de estos, el que se entregó en la Fiscalía General del Estado (FGE), después de haber herido con arma blanca a una mujer de 56 años, a la que primero manoseó.

De hecho, este colombiano se entregó ante el temor de que a FGE siguiera a sus compañeros y saliera a relucir tanta boñiga y terminarán por desmantelar a la organización, que entre sus haberes se encuentra el tráfico de drogas.

Los colombianos son sospechosos de ejecuciones en agravio de la banda de ladrones que opera en Balcones.

La lista de ejecuciones la encabeza Miguel C.M, de unos 40 años, abandonado en calle Primera Manuel Azuela y esquina de la 3 Sur, en Balcones del Sur, el cual quedó materialmente enrollado en plástico y dentro de una bolsa para basura, este era un presunto jefe de la banda de asaltantes.

Totalmente desnudo, lo torturaron y después asesinaron en forma violenta.

El segundo difunto es un Blas, familiar del primero, al parecer su padre, a quien el domingo primero de septiembre, cerca de las 22 horas interceptaron en calle 3 esquina con Benedetti y a quien le dispararon en varias ocasiones con armas de fuego, para que instantes después muriera dentro de su casa, en Lote 14 de la Manzana 7.

Y los ajustes de cuentas son porque los de la banda incumplieron en algún negocio a los colombianos y eso se paga con sangre.

Antes la organización de colombianos, operaba desde la colonia Guadalupana y se mudaron a los Héroes, donde se dedican desde la extorción hasta la distribución de drogas y otros delitos.

A la banda de Balcones la componen: David C. M., hermano del jefe ejecutado, Víctor V., La Vitola, Jesús C. El Japo, Josua C., este aparece en vídeos y fotos asaltando tiendas de conveniencia.

El jueves 22 de agosto la banda asaltó a un repartidor de Gas Uno, se resistió y lo acribillaron a balazos.

Toda esta trama y delitos se dan en la mera nariz de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito (SSPTM), mientras una secretaria se resiste a renunciar y una presidenta la protege a la capa y espada.

Y si, también lo sabe la Fiscalía General del Estado (FGE), pero usted lo sabe, también son corruptos y mucho.

Cabos sueltos en la muerte de detenido en los separos de la SSPTM

Claudia Rivera Vivanco, la presidenta municipal de Puebla, sí que está en una de sus muchas malas rachas.

Primero, el papelazo que le hizo pasar Norma Jiménez, la mujer que fingió un embarazo y después se ocultó, provocando una intensa movilización policiaca para que fuera localizada

Y le digo que hizo un papelazo porque el día que los familiares de esta mujer se manifestaron frente al Ayuntamiento para exigir que fuera localizada, la presidenta municipal salió y abrazó y hasta lloró con la madre de la desaparecida, siendo esta la primera vez que se solidariza con los familiares de una desaparecida en Puebla y ahora resulta que todo fue una farsa.

Su segunda mala racha, al hilo, se dio este fin de semana, cuando en el área de separos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), se les murió un presunto ladrón que habría sido golpeado por vecinos de la Unidad Habitacional de La Margarita.

Y le comento que entra dentro de las malas rachas e incluso debe de ser investigado a fondo, porque se estarían cometiendo varios delitos

Y le explicó.

De acuerdo al parte informativo de la SSPTM, a las 5:45 horas del sábado 7 de septiembre, elementos de la Policía Municipal de Puebla, acudieron a la 63 Oriente y la 38 Sur, en la Unidad Habitacional de la Margarita, para atender un reporte de persona retenida

En ese lugar se encontraba Miguel Ángel T. O, quien estaba amarrado y presentaba signos de haber sido golpeado. El mismo reporte precisaba que este hombre habría perdido piezas dentales y tenía golpes en la cabeza.

En lugar de solicitar que en ese momento fuera trasladado a un hospital, dada la gravedad de las lesiones, lo trasladaron a las instalaciones de la SSPTM y casi una hora después, como lo vieron desvanecerse, solicitaron auxilio médico, llegando paramédicos de SUMA, que lo revisaron y reportaron que ya había muerto.

En este caso los policías que detuvieron al presunto atracador y quienes estaban a cargo de la guardia de ese día, no siguieron los procedimientos necesarios para atender a un herido, fuera o no detenido

Y eso es una responsabilidad profesional, además de un delito como el de abandono de persona y otros más, además de que se violaron sus derechos humanos fundamentales.

Además de que existe la posibilidad de que también haya sido golpeado ya estando detenido en los separos de la SSPTM.

Y es que no es la primera vez e incluso última, que un detenido por parte de la SSPTM, sea torturado en los separos, incluso por personal de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), donde el titular es Ernesto González Escamilla, lo mismo que del grupo de Inteligencia, a quien le apodan El Cabezas.

Este personaje de la SSPTM, consentido de María de Lourdes Rosales Martínez, ha sido denunciado en varias ocasiones por golpear y torturar a detenidos, e incluso ha sido evidenciado por sembrar pruebas a quienes llegan a detener para inventarles delitos. La investigación de este caso debe de ser a fondo.

Nos vemos cuando nos veamos