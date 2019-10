…de sordos…

No me digas que es tu sueño andar todo el fregado día con la cola apretada y con los ojos desorbitados.

Pus qué nos pasa: Ya de plano se nos olvidó vivir. Porque no me vas a decir, lector querido, que esto que nos apachurra a diario es vivir. No me digas que es tu sueño andar todo el fregado día con la cola apretada y con los ojos desorbitados para ver por donde va a aparecer el malandrín que te va a volar la cartera o la existencia. Sé que “vamos requete bien” pero, lo malo es que no se p´a dónde vamos.

Tampoco se, si un “jalón de orejas” de la abuela y un buen regaño de mamita sean la solución que logre transformar la actitud del “malora” que ha equivocado el camino.

Lo que sí sé es que, el niño, cuando nace, es un ser noble, inocente y carente de maldad y que es el entorno en el que desarrolla su infancia el que puede convertirlo en huachicolero, en político o en un majestuoso malviviente que hará que tú y yo, lector querido, no sepamos si reír o llorar sobre un nopal.

Sé que escribir críticas sobre política es perder el tiempo, porque al eludido en el texto le importa un rábano lo que tú o yo pensemos….El ego produce una sordera total, es como si le hablaras a Beethoven debajo del ala de un 747.

Diría mi abuela: No hay peor sordo que, el que no quiere oír.