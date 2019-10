¿Quién será el próximo Fiscal?

Y ahora resulta que a los únicos que no va a "Castigar Dios", es a quienes fraguaron y ejecutaron las elecciones fraudulentas de 2018.

Le aseguro al lector que un grupo nutrido de agentes del Ministerio Público y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguran y perjuran que el próximo titular de la Fiscalía va a ser nada menos que Jaime Huerta Ramos, actual Fiscal Regional y supuesto primo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Y le comento lo anterior por una carta que el gobernador debe ya tener en su escritorio, escrita por personal de la FGE y agentes del Ministerio Público titulada "Los de Abajo".

Y es que el maestro Jaime Huerta Ramos, les presume que su aportación económica a la campaña a la gobernadora, además de las comilonas que hizo su esposa en su salón social de Tehuacán, cuantificadas en más de un millón de pesos lo tienen más que seguro en la silla del fiscal principal.

Que las acusaciones que en su contra ha vertido su personal, como el cobro de 2 mil pesos a la semana a los agentes del MP que tiene a su cargo, el cobro de 30 mil pesos para no detener a un sospechoso mientras es investigado y otros pagos más lo tienen sin cuidado.

Y todo esto, mantiene a los empleados y agentes del MP, totalmente indignados a grado tal que han enviado la carta al Gobernador, antes de que le dé, al que se dice su primo, una responsabilidad tan importante, como la titularidad de una Fiscalía, que dé inicio fue corrompida durante 8 años de gobierno y que aún lo sigue siendo.

Un servidor recuerda que uno de los más importantes puntos donde se fraguó y ejecutó el fraude electoral que llevó a Barbosa a que le fueran robadas las elecciones, fue en esa misma Fiscalía.

Y para muestra está la camioneta volcada que transportaba boletas electorales alteradas, o la misma violencia del Primero de Julio del 2018, que se planeó y ejecutó desde las mismas fiscalías.

Y ahora resulta que a los únicos que no va a "Castigar Dios", fue a los que fraguaron y ejecutaron las elecciones fraudulentas.

Otro móvil de la balacera en El Mamitas

A la redacción de Intolerancia Diario llegó una denuncia o reporte clasificado como anónimo, donde el que lo envía da detalles de lo ocurrido al interior del negocio Men´s Club Mamitas, de la colonia La Hacienda, que generó en un ataque a la entrada del negocio de más de 130 disparos de armas de grueso calibre.

Se la presento:

"hola que tal esto es un mensaje anonimo sobre lo que paso el dia 13 de octubre exactamente a las 5:32 am sobre la balacera del bar mamitas les engañaron sobre lo que paso en realidad no paso asi los q balacearon el bar estaban a dentro del establecimiento consumiendo a la hora de pagar les cobraron de mas y ellos se molestaron y no kerian pagar lo q se les estaba cobrando entonces como se negaron a pagar el capitan del lugar con nombre de eduardo lalo capitan le pego a uno de ellos por no kerer pagar la cuenta le pego asta no mas poder y sangrarlo entonces sus amigos q estaban con el se enojaron y dijieron q ivan x dinero a su camioneta en total eran 4 hombres 3 salieron a traer dinero y el golpeado se quedo en garantia entonces ellos salieron y kisieron entrar ya armados como el jefe de seguridad les cerro la puerta ellos dispararon sobre la puerta y se fueron x q llamaron a la policia y ellos andaban dando bueltas x q querian a su amigo los gerentes negaron todo mientras a su amigo (sic.)".

Esta versión, le comento, es una de las líneas de investigación que sigue la FGE, que desde lejos indagan los grupos de inteligencia de la Guardia Nacional.

Nos vemos cuando nos veamos