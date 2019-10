Los abusos de una academia de policía

Ambos generan hostigamiento laboral en la institución asignando jornadas laborales extensas, sobrepasando las horas establecidas en la ley general del trabajo.

Le presento la siguiente carta, llegada a esta columna: "Por este medio hacemos de su conocimiento lo que se está viviendo en la academia estatal de las fuerzas de seguridad publica ubicada en la 10 Pte. #904 ​bajo las órdenes del director general: Lic. Humberto Torices Morales y la directora Gabriela Gaytán Aceves ambos generan hostigamiento laboral en la institución asignando jornadas laborales extensas al personal administrativo que no lo requiere sobrepasando las horas establecidas en la ley general del trabajo que conforman 48 hrs. a la semana y esta institución labora hasta por 65 hrs. a la semana sin contar el horario de guardia que se establece por semana de 9 a 9 aun sabiendo que la inseguridad y la integridad del personal está comprometida por la zona en la que se encuentra, y el personal que no acate las ordenes recibe amenaza con actas administrativas basadas en los artículos del reglamento interno de la secretaria de seguridad pública que nada que ver con lo que se pide, cabe mencionar que dentro de la institución, se giran oficios en donde se prohíbe la salida del personal en horario laboral y si se requiere una salida seria con pase firmado por el jefe inmediato el cual tampoco lo respetan ni lo autorizan, el tener conversaciones con los compañeros de otra área dentro de la misma institución también está prohibido, el penal de San miguel tiene más libertad que del todo la academia y la dirección general. Hasta en los baños de la institución tenemos restringida la entrada y solo el personal de alto mando puede ingresar con su respectiva llave. el personal que esta como aspirante en la institución es sometido a trabajos de mantenimiento como destapar el drenaje y alcantarillas, subirse al techo con palos amarrados de espátulas para raspar la pintura de las paredes, sin protección alguna aun sabiendo que no cuentan con seguro médico y a trabajos de limpieza para ganarse su salida de la institución cada fin de semana, mientras el Director General y su Particular viven al interior de esta institución y se alimentan con el presupuesto que le otorgan a la academia, el personal administrativo tiene prohibido utilizar el comedor y le asignaron unas mesas afuera de la lavandería y enfrente de los baños para tomar sus alimentos".

Aquí el oficio que prohíbe la salidas

(Hasta aquí la carta).

Nos vemos cuando nos veamos