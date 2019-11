Costa Rica y sus costas

En Costa Rica sus políticos tienen siglos de no derrochar, ni robar. Su organización social descansa en la honradez, el trabajo duro y su generosidad con los vecinos nicaragüenses.

1.- En Costa Rica los conquistadores no dejaron leyendas negras ¿o el tiempo las borró?

1.1.- Sus gobiernos todos sin excepción, llevan marcas familiares que trascienden generaciones de fama buena o pésima, afectando herederos.

1.2.- El acercamiento de sus gobiernos con los vecinos es tan intenso, que “todo mundo sabe lo que todo el mundo debe saber sobre que hace su gobierno municipal o nacional con los impuestos pagados”.

2.- Tienen siglos sus políticos de no derrochar no robar, no hacer de las administraciones su negocio o su capital familiar.

3.- Su organización social descansa en la honradez, el trabajo duro, su generosidad con los vecinos nicaragüenses.

4.- Tachados en el pasado como pro-yanquis, apenas cedieron parte de su nacionalismo al firmar con E.U. (previa aprobación nacional mediante referéndum), su tratado de libre comercio, cuando México tiene 23 años de TLC, cerrando 16 mil establos, importando polvos lácteos que no leche natural, e importando en este 2019 el 75% -siete, cinco- de alimentos como gran negocio de funcionarios federales cómplices del sector privado.

5.- Tomo del señor licenciado en Derecho: Elías Carranza Maxera, de “Problemas Graves en las Costas de Costa Rica”, algunas consideraciones útiles por lo similar a las mexicanas:

5.1.- Playas privatizadas.- Una serie de leyes, dicta la libertad nacional para acudir libremente a las playas mediante accesos naturales.

5.2.- Bajo el régimen de propiedad privada, los gobiernos nacional o municipalidades, intervienen en sus esferas trasladando a propietarios el uso de suelo para a actividades agropecuarias, turísticas, o de inversión redituable al tiempo. Los dos entes jurídicos tienen capacidades incluso para expropiar a los usufructuarios impedidores del acceso público a las playas.

5.3.- En México, donde escasos conocemos parte de los dos millones de kilómetros de territorio patrio, y de los diez y seis mil seis cientos kilómetros lineales de costas, los cerramientos privados tienen décadas creciendo a costas de lo público sin ningún miramiento, que no sea un reclamo académico, sin ninguna consecuencia legal el $$$ capital domina a las administraciones gubernamentales.

6.- El problema con el agua. Reconoce Carranza Maxera que C.R. tiene agua dulce en abundancia, aunque existen desencuentros entre vecinos, con el sector turístico y el de bienes raíces, adosados a la injusticia social de que en zonas de secano los hoteles de luxo y los fraccionamientos posean piscinas, ante incendios forestales.

6.1.- En México, no conozco a un ayuntamiento de los 2500 existentes —# redondos—, que tenga el programa de IDEAS A.C. sobre: “El Uso Racional del Agua”.

7.- Los temas: favorecimiento en el otorgamiento de las concesiones; compra de Tierras costeras por parte de extranjeros; concesiones monopolizadas; destrucción de los bosques costeros; deficiente planificación costera; son idénticos a los existentes en México, aunque aquí mayores son por la corrupción; la ausencia de planeación, adolescencia de expertos en los gobiernos, y la indolencia vecinal natural en una sociedad sin Ingeniería de Organización Social.

NUESTRA CASA

Preguntan a García Márquez: ¿Dónde está su casa? Responde: ¡Donde tengo más libros! ¡En México!