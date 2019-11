Patjane, un muerto viviente

Nueve de los 11 regidores que componen el Cabildo de Tehuacán firmaron un “Petitorio” para que la síndico municipal presente la solicitud de “Revocación del Mandato” de Felipe Patjane.

Las quejas en contra del presidente municipal de Tehuacán no son solamente charlas de café, las solicitudes oficiales para la revocación de su mandato se acumulan. A la petición que realizó el mes pasado el Instituto de Gestión Administración y Vinculación Municipal (Igavim), se suma la exigencia de los regidores tehuacaneros.

Un documento en poder de este columnista da cuenta de que el pasado lunes 4 de noviembre, nueve de los 11 regidores que componen el Cabildo de Tehuacán firmaron un “Petitorio” para que la síndico municipal, Laura Virginia Gallegos Sánchez, presente la solicitud de “Revocación del Mandato” de Felipe Patjane.

En los considerandos del oficio se establece que el Artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal considera como causas para revocar el mandato: la usurpación de funciones, alterar seriamente el orden público y “los actos que impliquen violaciones a los planes, programas y recursos de la administración pública estatal o municipal, así como aquellos que no les sean permitidos por la ley”.

Y es precisamente en estos tres supuestos que ha caído el edil Felipe Patjane.

Los regidores firmantes recuerdan que le realizaron un exhorto al munícipe para pedirle que mantuviera en su cargo a 11 directores a fin de mantener la operatividad de áreas prioritarias para la administración como: Egresos, Normatividad Comercial, Obras Pública, Licitaciones, Contabilidad, Recursos Humanos y Seguridad Pública.

Sin embargo el alcalde de manera unilateral, señala el documento, decidió pasarse por el Arco del Triunfo la recomendación y removió a algunos de los y las directoras; esa determinación que debió ser aprobada en Cabildo también representó que Felipe Patjane usurpó funciones.

Y no sólo eso, en la relatoría de los hechos se cuenta que el Contralor del municipio, Víctor Ricardo Valladares Martínez encontró en su oficina el Memorandum PM/SP/1064/2019 en donde palabras más, palabras menos, Felipe Patjane le dijo que desde ese mismo instante, sus servicios ya no eran requeridos.

Si bien, Valladares Martínez, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Guerrero; la Tesorera, Carmen Siliceo y hasta la directora de Obras, Sara Pedraza; fueron ratificados por el cuerpo edilicio, lo cierto es que el daño ya estaba hecho.

Los regidores añaden que el lunes 4 de noviembre, desde las ocho de la mañana, policías municipales impidieron el paso a muchas personas y trabajadores del Ayuntamiento. Los uniformados sólo dieron una explicación: era indicación de su jefe, el alcalde.

Prohibirle el paso a los funcionarios y a los ciudadanos en general es una más de las querellas en contra del que aún es alcalde de Tehuacán pues se violentó el artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal, sí ese que dice que es un edificio público y de acceso libre.

Como se ve, este grupo de nueve regidores, se suma a los muchos trabajadores del ayuntamiento que denuncian las irregularidades que ha tenido Felipe Patjane como servidor público.

Al edil que antes era empresario, se le ha acusado de malversación de fondos, de no pagar los adeudos laborales al sindicato, lo que ya le valió una huelga.

Así las cosas, cada día se suman más denuncias y mayores argumentos para que el alcalde de Morena no concluya su periodo, es más, si el Congreso realmente tiene interés y se pone las pilas, me atrevo a decir que Patjane Martínez no regresará en enero próximo a su Palacio Municipal.

A menos claro, que los legisladores se tiren a la flojera, no hagan la tarea o dejen para después lo verdaderamente urgente y decidan que la segunda ciudad más importante del estado puede seguir en manos de un hombre que difícilmente puede administrar su vida.