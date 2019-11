1.- El movimiento antorchista tiene décadas auto construyéndose, en bases horizontales consultadas en amplias discusiones internas.

1.1.- Esos encuentros llamados plenos, tienen también similares para infantes, púberes y adolescentes llamados plenitos.

1.2.- Hay mandos centrales como en cualquier empresa, negocio, o agrupamiento destinados a concretar sus fines.

1.3.- Y fundamentalmente: practican la democracia interna, ausente en forma total en todas las organizaciones sindicales, A.C., uniones, federaciones y confederaciones, partidos políticos o cámaras productivas o de servicios existentes en México. Ello dota al movimiento antorchista nacional de una vida interior que mueve lo que quieran.

2.- Los cuadros fundadores existen repartidos en todos los estados de la federación, avanzando entre troche y moche en su organización horizontal.

3.- Su líder físico, ideológico ejecutivo, Aquiles Córdova Morán, ha dictado en una entrevista en Buzos su revista difundidora del movimiento el ¿por qué?, hasta hoy, buscan acceder al poder mediante elecciones, en un clima de derroche económico, incentivado por los $$$ capitalistas de todos los tamaños, mientras sus ganancias $$$ sigan llegando a sus bolsillos.

4.- Cito a colación ello, pues la creación del ahora INE, debióse a la presión complicitada con gobiernos priistas, para culi empinarse ante una supuesta opinión pública que pedía instituciones democráticas para dizque evitar fraudes. El IFE exhibió en dos fraudes su imparcialidad democrática obedeciendo a los presidentes en turno:

Primero a Zedillo Ponce León hechura bizarra de Salinas de Gortari, el cual favoreció al ignorante y ahora exhibido como deshonesto el guanajuatense Fox Quezada.

Segundo. Sacar a Calderón triunfador contra AMLO con una ventaja del 0.04 por ciento, cuando la ventaja del tabasqueño rondó el 30 por ciento de preferencias electorales.

4.1.- Desastre social es que los costos $$$ de ambas elecciones, fueron de arriba cada una de veinte mil millones de pesos, superiores a las de Estados Unidos.

4.2.- Pero en la condición humana que justifica todo, “las cosas son como son, y no como deben ser”, y los ideólogos sociales antorchistas, han decidido que hoy, hoy, hoy, la búsqueda del poder político administrativo económico, ahí donde lo consigan, beneficiará a los pobres: Todos ellos miembros del movimiento.

4.3.- En occidente, y desde que un jefe del estado Vaticano, también Papa judeo occidental cristiano católico apostólico y romano, apoyó con todo lo necesario a derrocar el comunismo en Polonia, con el Movimiento Solidaridad, los ignaros de todos los matices sociales, creen que movimiento es nombre y no institución.

5.- El MAN posee a estas alturas en varios estados:

a).- Militantes informados, comunicados, politizados, ideologizados y muchos de ellos sobre todo jóvenes: concientizados.

b).- Estos últimos han llegado a dar hasta la vida física con desprecio, mandando a la chingada a sus asesinos, sin dejarse intimidar. El MAN ya tiene un oportuno pantheon (pero a la griega con ellos). Los asesinos tendrán castigo oportuno aunque tardío.

c).- Los intelectuales antorchistas, muchos educados en Europa, otros en la universidad de la vida en lucha contra el poder por décadas, y sobre vivientes en atentados contra su vida y lidiando contra la gandalla nacional, son comprometidos con sus objetivos. No fueron comprados. Se auto edificaron creando información metodizada para educar, no para distraer.

Cierro: Hay dirigente, hay militancia, hay intelectuales, hay jóvenes concientizados y aunque suene a desgracia nacional, hispano americana: también hay millones de pobres produciéndose diariamente gracias a un sistema pervertido, degradado, insolidario e irresponsable, salvo su opinión.

NUESTRA CASA

En semanas, llegaron los embajadores de Japón y de Francia con Barbosa. Puebla sigue mundializándose.