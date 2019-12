Desde el 4 de enero del 2019, Marisela C. S, comerciante del Mercado Unión, se encuentra detenida en el área femenil del Centro Reinserción Social Cereso de San Miguel, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de Meztli Sarabia, la hija de Rubén Sarabia, líder de la Organización de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Esta comerciante envió una carta a la columna, donde señala que la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con el Poder Judicial, la han incriminado entre los casos de delitos que ella sostiene nunca cometió, para finalmente hacerla pasar como quién ordenó un asesinato que hasta el momento sigue provocando constantes protestas.

"Toda mi vida me he dedicado a la venta de ropa de uso, calzado, mochilas y artículos por catálogo en diferentes puntos de la ciudad de Puebla, conocidos como tianguis, en los cuales a cambio del pago de una cooperación se me asigna un lugar para poner mi puesto, trabajo con mi familia, tengo tres hijos, así como laboro con mi hermano y en algunas ocasiones con mis padres".

"Es el caso que mi vida era normal como la de cualquier otra persona, sin lujos ni comodidades ya que provengo de una familia humilde y a base de esfuerzo y trabajo honesto he logrado sacar adelante a mis hijos. Pero resulta que a pesar de no haber cometido delito alguno o ser algún líder político o algo similar u opositor al gobierno la Fiscalía General del Estado de Puebla me ha estado fabricando diversas carpetas de investigación por diferentes delitos"

"A razón son concretamente tres carpetas y por consiguiente tres procesos los que se me han fabricado, en complicidad con el poder judicial del estado y diversas corporaciones policiacas".

"La primera carpeta de investigación fue iniciada por los delitos de ataques peligrosos, resistencia de particulares y delitos cometidos en contra de funcionarios públicos se le asignó el número de carpeta de investigación 943/2017 de la Unidad de Flagrancia número 1 de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo anterior debido a que fui levantada el día primero de julio de 2017 de mi área de trabajo por

personas vestidas de civil y policías estatales, aproximadamente cuarenta, los cuales con lujo de violencia me sometieron junto con otros dos de mis trabajadores cuando nos encontrábamos en nuestro puesto en lo que se conoce como Mercado Unión de la ciudad de Puebla".

"Se nos acusó de que yo junto con otras tres personas traté de golpear a unos policías estatales en mi área de trabajo, cosa que es falsa ya que nunca se pudo acreditar que así fue, en realidad los policías estatales mintieron, tanto al agente del ministerio público como al juez que conoció de mi proceso".

"Estuve detenida desde el primero de julio de dos mil diecisiete hasta el 9 de octubre de 2018 toda vez que pude demostrar mi inocencia ya que como lo manifesté fui levantada por personas vestidas de civil y policías estatales sin haber cometido delito alguno ni informarme los motivos".

"Durante este proceso la fiscalía y el agente del ministerio público en complicidad con policías estatales fabricaron diversas pruebas en mi contra, desde declaraciones de policías hasta falsificación de documentos. Es el caso que afortunadamente salí en libertad pensando que se habían terminado mis problemas que había sido solo mala suerte y que no me volvería a suceder".

"La segunda carpeta de investigación se inicia el mismo día primero de julio de 2017, pero ahora por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo misma que se le asignó el número 949/2017ZC girándome una orden de aprehensión el día cuatro de julio de 2017, lo anterior toda vez que resulta que dos personas las cuales no conozco ni he visto declararon, el mismo día que fui detenida por un hecho distinto, que yo les vendía droga desde hace muchos años, cosa que es falsa ya que como lo mencione nunca las he visto ni si quiera podría identificar quienes son, pero resulta que con complicidad de la policía estatal y fiscalía general del estado se me fabricaron pruebas en mi contra, las declaraciones de éstas dos personas, así como sembrar droga en ellas y echándome la culpa de habérselas vendido cuando ni las conozco"

"Ahora resulta que durante el tiempo que estuve detenida por la primera carpeta de investigación se me libro una orden por otra diversa, a la cual pude enfrentar y me puse a disposición de la autoridad para que se resolviera lo que procedía, por lo que el día 22 de diciembre del 2017 un Juez de Control de la Ciudad de Puebla decidió no vincularme a proceso ya que no encontró elementos o pruebas que le hicieran pensar que cometí ese hecho que falsamente me acusaron".

"Ahora bien, una vez que salí en libertad el día 9 de octubre de 2018 retome mi vida normal, trate de seguí vendiendo lo mismo que siempre he vendido en los

mismos tianguis que siempre lo había hecho y con las mismas personas, tratando de reunir recursos ya que el hecho de llevar dos procesos detenida sin haber cometido ningún delito hizo que mis recursos económicos y los pocos ahorros que tenía los gastara en defenderme y en mantener a mis hijos desde la cárcel".

"Pero resulta que el día 4 de enero de 2019 cuando salía del tianguis donde me tocó vender ropa ese día fui detenida nuevamente por un operativo de unos 20 policías estatales los cuales detuvieron la marcha del vehículo en el que yo iba, sacándome con violencia y diciéndome que ya había valido que me lo habían advertido y que me subiera a la camioneta o a mis hijos no los volvería a ver, aclaro estos policías eran los mismos que el 1 de julio me levantaron ,al ver qué tenían a mis hijos

jaloneándolos accedí a irme con ellos, siendo las 6:20 de la tarde aproximadamente subiéndome a un vehículo con el rostro cubierto, por lo que sentí que me pasearon durante algunos minutos hasta que escuché que me llevarían a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto debido a que eran órdenes directas del secretario”, por lo que al llegar a unas oficinas me toman fotografías y me dicen que ya me habían agarrado porque yo había mandado a matar a la señora Meztli

Omixochitl Sarabia Reina, quien es hija del líder de la Unión de Popular de

Vendedores Ambulantes 28 de Octubre Rubén Sarabia “Simitrio” cuestión que en todo momento he negado ya que como lo he dicho, se me han fabricado pruebas por parte de las autoridades del estado, ya que por unas acusaciones falsas y en complicidad de policías estatales tratan de hacer parecer que yo soy la responsable de tal crimen, cuando no tengo ni motivos, ni medios para realizar un crimen de tal naturaleza, ya que como le mencioné soy una persona humilde, de clase media que es madre soltera y que lo único que he hecho es trabajar para ayudar a mis hijos".

"Resulta que me dicen que me acusan debido a que dos personas José Alfredo y Beatriz Adriana declararon en mi contra diciendo que yo los quise contratar el día 26 de junio de 2017 para asesinar a la hija del líder Simitrio, cosa que es totalmente falsa, pues ese día yo vendo en la localidad de canoa y que no sé quiénes son estas personas".

"Lo anterior toda vez que dos policías estatales dijeron que el día de los hechos estaban presentes en el mercado unión y que en este lugar vieron a los dos testigos anteriores que les manifestaron eso. Del mismo modo están utilizando la declaración de otras dos personas Sandra Jazmín y Omar para acusarme, ya que según dijeron (ante la policía ministerial de estado) que escucharon que yo había mandado a matar a ésta persona, pero resulta ser que estas dos personas fueron las que me acusaron falsamente de narcomenudeo y de lo cual demostré mi inocencia, por lo que ahora con complicidad de la fiscalía general del estado, policía ministerial y policía estatal tratan de hacer parecer que yo cometí este crimen, y que además era por vender droga en el mercado unión, cuando a todas luces de las carpetas de investigación se puede apreciar que diversas autoridad han actuado de

mala fe, y utilizado sus facultades no solo para culparme del hecho sino que con esto desviar la investigación hacia los verdaderos responsables, que por lo poco que he redactado aquí se puede apreciar que algún nivel de participación tiene la policía estatal y fiscalía general del estado ya que en lugar de buscar e investigar a los culpables han estado fabricando pruebas para hacer parecer que yo soy culpable, una persona sin estudios, trabajadora y sin dinero,(a pesar de llevar aproximadamente 12 años vendiendo ropa ,calzado y mochilas nunca tuve problemas con la persona en cuestión y jamás salí en alguna noticia o algo parecido) me hace ver que tratan de cubrir o proteger a alguien que pudiera ser el responsable.

(Hasta aquí la carta)

Nos vemos cuando nos veamos