Fue en Latacunga, Ecuador, exactamente en la mitad del mundo, pequeña población de poco más de 100 mil habitantes que ha tenido su feria, la “Feria de la Virgen de Triana” con carteles que ya quisieran, quisiéramos en otras ciudades más grandes y con mayor potencialidades económica, turística y taurina. El clímax ha llegado con la actuación del de La Puebla del Rio, José Antonio Morante Camacho, además de David Fandila “El Fandi”, Miguel Ángel Perera, y verdaderas figuras mundiales de la talla de Enrique Ponce. Quienes en la vuelta al ruedo en peregrinación llevaron en andas a la Señora de Triana mientras en el tendido se entonaban los cantos del “Ave María Rociera”. Inexplicable que esto se pueda dar en esas ciudades chicas de muy rica tradición colonial… ¿Más que la nuestra?

Para quienes no estuvieron de acuerdo con nuestro anterior Puyazo, señalando la grosería, falta de educación de Adame y Barba de no quitarse la montera, “desmonterarse”, para que entiendan los que no entendieron; en una ceremonia de Alternativa, aquí van 2 fotos 2, una del domingo; los testigos de la confirmación, “El Payo” y Paco Ureña con monteras en mano, al igual qué el padrino, el galo de nacimiento Sebastián Castella ante el confirmarte el “Galo” de sobrenombre, quien por cierto inexplicablemente, en esa tarde quedó a deber más avisos, cosa que de él se esperaba. En la otra foto ceremonia de confirmación de Julián López “El Juli” ante el padrinazgo de Miguel Espinosa “Armillita” y con Mario del Olmo de testigo, los tres protagonistas, respetuosamente, montera en mano, fotografía cumpliendo 21 años de antigüedad, ceremonia del 6 de diciembre de 1998 en la Plaza México, con Toros de “De Santiago”.

Nuevas expresiones, sentencias taurinas hemos aprendido de los “cronistas” en la pasada Tv—transmisión de la corrida del domingo. Favor de tomar nota = “No se manifiesta la bravura de manera continúa” = Mansedumbre. Mismo significado de mansedumbre tiene también ahora “embestir dormidito”. En la foto vemos a un Octavio García “El Payo” en un muy largo pase de pecho, pasando al toro de pitón a rabo, Octavio, ha dejado bien claro que su toreo entrando ya en madurez, está para brindar grandes tardes.

Hoy jueves 12 de diciembre en La México, 4ta. versión de la Corrida Guadalupana: la 1era. Una encerrona de José Guadalupe en honor de la Señora del mismo nombre, Guadalupe, la 2nda, con José Tomás en beneficencia de los afectados por el sismo, la 3era., el año pasado con el de la Puebla del Rio de base de cartel. Evidentemente 2 grandes enigmas 2, flotan en el ambiente: Ándres Roca Rey ¿Tendrá el fenómeno peruano el jalón para lograr una muy buena entrada, o quedará demostrado que es José Tomás el único capaz de hacer el llenazo? La otra incógnita es que el chaval ha logrado ya reventar las mejores Plazas del tauromundo, y aunque en ese embudo ya logró el corte de 2 orejas 2, aún no ha hecho lo que de él se espera…en una de esas…voltea, pone la Plaza de cabeza y le hace pegar un salto que caiga la Plaza del otro lado de la Av. Insurgentes.

Para despedirme, cito a Pérez Reverte en su columna “Dejen escribir”: << Me reservo el derecho a representar el bien y el mal como creo conveniente. Y a quien no le guste que lea a Paulo Coelho. Escribo con la libertad que me dan mis lectores. >>.